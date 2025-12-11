R o m a , 1 1 d i c . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " L a p r e v e n z i o n e è l a m i g l i o r e m e d i c i n a , a n c h e p e r l ' o b e s i t à b i s o g n a a g i r e p r e s t o e i n f r e t t a . Q u e s t o s i g n i f i c a a v v i a r e u n o s c r e e n i n g s u l l a p o p o l a z i o n e f i n o a i 1 7 a n n i , p e r c h é g i à o g g i a b b i a m o o l t r e i l 2 0 % d i r a g a z z i i n s o v r a p p e s o e q u a s i i l 5 % c o l p i t o d a o b e s i t à : u n a p o p o l a z i o n e d e s t i n a t a a d a v e r e d e l l e p a t o l o g i e g r a v i o g r a v i s s i m e c h e c o m u n q u e i n c i d o n o n e l l a v i t a q u o t i d i a n a . D u n q u e l o s c r e e n i n g - c h e è p r e v i s t o i n u n a p r o p o s t a d i l e g g e ( 2 6 6 3 , n d r ) - g r a z i e a l l a s e n s i b i l i t à d e l m i n i s t e r o d e l l a S a l u t e e n t r a n e l l a l e g g e d i S t a b i l i t à c o n u n o s t a n z i a m e n t o d i 2 m i l i o n i d i e u r o c h e p e r m e t t e r à n e l 2 0 2 6 d i a v v i a r e q u e s t a a t t i v i t à c h e è l a v i a m a e s t r a p e r a f f r o n t a r e i l p r o b l e m a d e l l ' o b e s i t à " . L o h a d e t t o G i o r g i o M u l è ( F i ) , v i c e p r e s i d e n t e d e l l a C a m e r a d e i d e p u t a t i , a l l a p r e s e n t a z i o n e d e l l a p r i m a p r o p o s t a d i l e g g e i n I t a l i a s u l l o s c r e e n i n g p e r a d o l e s c e n t i p e r i l c o n t r a s t o a l l ' o b e s i t à , o g g i a R o m a ( S a l a M a t t e o t t i , M o n t e c i t o r i o ) a l l ' e v e n t o ' O b e s i t à n e l l ’ e t à e v o l u t i v a ' .