R o m a , 4 d i c . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " ' C i r c u l a r f o r K i d s ' è u n p r o g e t t o c h e r e s p o n s a b i l i z z a l e i s t i t u z i o n i e c h e i l p r e s i d e n t e d e l l a C a m e r a h a s p o s a t o c o n e n t u s i a s m o . L a C a m e r a d e i d e p u t a t i h a a d e r i t o c o n p i a c e r e a q u e s t a i n i z i a t i v a e f a r à i l p r i m o c o n f e r i m e n t o d i r o l l u p e d i a l t r o m a t e r i a l e c h e s a r à t r a s f o r m a t o i n a s t u c c i e l i b r i p e r i b a m b i n i r i c o v e r a t i n e i r e p a r t i d i o n c o l o g i a i n I t a l i a " . L o h a d e t t o G i o r g i o M u l è ( F i ) , v i c e p r e s i d e n t e d e l l a C a m e r a d e i d e p u t a t i , d u r a n t e l a c o n f e r e n z a ' S a l u t e , c o m u n i t à , f u t u r o - P e r s o n e , p r o c e s s i , p i a n e t a : l a n u o v a e r a d i C i r c u l a r 4 Z e r o ' , o r g a n i z z a t a o g g i a R o m a . P e r l ' o c c a s i o n e l a C a m e r a h a a n n u n c i a t o u n a d o n a z i o n e d i m a t e r i a l i p e r ' C i r c u l a r f o r K i d s ' , i l p r o g e t t o d i N o v o N o r d i s k c h e t r a s f o r m a m a t e r i a l i d i r e c u p e r o i n k i t s c o l a s t i c i p e r i b a m b i n i d e g l i o s p e d a l i p e d i a t r i c i . " Q u e s t a d o n a z i o n e è u n s e g n o d i a t t e n z i o n e c h e s i c o n i u g a c o n l ' i m p e g n o i s t i t u z i o n a l e l e g a t o a i n i z i a t i v e c o n c r e t e c h e i l P a r l a m e n t o f a i n f a v o r e d e l l ' o n c o l o g i a e d e l l a r i c e r c a - s o t t o l i n e a M u l è - P a r l i a m o p r i m a d i t u t t o d i p r e v e n z i o n e e d i f a r e t u t t o i l n e c e s s a r i o p e r a s s i s t e r e n e l l a m a n i e r a m i g l i o r e c h i s o f f r e d i q u e s t e p a t o l o g i e " . M u l è r i c o r d a a l c u n e d e l l e i n i z i a t i v e m e s s e i n a t t o : " L o s c o r s o a n n o a b b i a m o i n t r o d o t t o l a p r e s e n z a d e l l o p s i c o l o g o n e i r e p a r t i d i o n c o l o g i a p e d i a t r i c a , u n ' i n i z i a t i v a c h e d o v r à e s s e r e d o t a t a d i a l t r e r i s o r s e i n q u e s t a F i n a n z i a r i a . S i t r a t t a d i u n i m p e g n o a 3 6 0 g r a d i c h e r i g u a r d a l e m a l a t t i e c r o n i c h e r e n a l i , i l d i a b e t e , l ' o b e s i t à , t u t t o c i ò c h e v a p r e v e n u t o p e r e v i t a r e d i t r o v a r s i p o i d i f r o n t e a p a t o l o g i e d i f f i c i l m e n t e r e c u p e r a b i l i " .