R o m a , 5 d i c ( A d n k r o n o s ) - " L ’ i n c h i e s t a d e l l a P r o c u r a d i M i l a n o s u l l ’ o p e r a z i o n e M P S - M e d i o b a n c a e v i d e n z i a u n a s i t u a z i o n e d i u n a g r a v i t à s e n z a p r e c e d e n t i . V o g l i a m o v e d e r c i c h i a r o e n o n m o l l e r e m o l a p r e s a f i n c h é i l m i n i s t r o G i o r g e t t i n o n v e r r à i n P a r l a m e n t o a s p i e g a r e p e r f i l o e p e r s e g n o l a p o s i z i o n e e i l r u o l o d e l g o v e r n o . O g g i s u q u e s t o t e m a a b b i a m o d e p o s i t a t o i n S e n a t o d u e i n t e r r o g a z i o n i a l M i n i s t r o d e l l ’ E c o n o m i a e d e l l e F i n a n z e " . L o d i c e A n t o n i o M i s i a n i , r e s p o n s a b i l e E c o n o m i a n e l l a s e g r e t e r i a n a z i o n a l e d e l P d . L a p r i m a i n t e r r o g a z i o n e s o l l e c i t a c h i a r i m e n t i u r g e n t i s u l l a v i c e n d a M P S – M e d i o b a n c a , a l l a l u c e d e l l e o p e r a z i o n i s o c i e t a r i e e d e i m o v i m e n t i a z i o n a r i o g g e t t o d i a t t e n z i o n e d a p a r t e d e l l a P r o c u r a d i M i l a n o . L ’ a t t o r i c h i a m a l a n e c e s s i t à d i f a r e p i e n a l u c e s u l p e r c o r s o c h e h a p o r t a t o , c o n u n r u o l o m o l t o c o n t r o v e r s o d e l g o v e r n o M e l o n i , a l l a r i c o m p o s i z i o n e d e g l i a s s e t t i p r o p r i e t a r i d e i d u e i s t i t u t i , s u l l ’ i m p a t t o c h e t a l i o p e r a z i o n i p o s s o n o a v e r e s u l l a s t a b i l i t à d e l s i s t e m a b a n c a r i o e s u l r u o l o d e l M i n i s t e r o d e l l ’ E c o n o m i a q u a l e a z i o n i s t a p u b b l i c o d i M o n t e d e i P a s c h i . L ’ i n t e r r o g a z i o n e s o l l e c i t a i n o l t r e i l G o v e r n o a c h i a r i r e l a p r o p r i a p o s i z i o n e r i s p e t t o a g l i s c e n a r i d i g o v e r n a n c e c h e s i v a n n o d e l i n e a n d o , i n u n c o n t e s t o r e s o a n c o r a p i ù s e n s i b i l e d a g l i s v i l u p p i g i u d i z i a r i i n c o r s o . ( A d n k r o n o s ) - P a r a l l e l a m e n t e , i l P d h a p r e s e n t a t o u n ’ i n t e r r o g a z i o n e a l M i n i s t r o d e l l ’ E c o n o m i a e a l M i n i s t r o d e l L a v o r o s u l l e a n o m a l i e e m e r s e r i g u a r d o a g l i i n v e s t i m e n t i d e l l e c a s s e d i p r e v i d e n z a E n p a m e d E n a s a r c o i n M e d i o b a n c a . I l t e s t o r i c h i a m a l e r i s u l t a n z e d e l l ’ i n c h i e s t a m i l a n e s e , c h e e v i d e n z i a n o o p e r a z i o n i d e c i s e s e n z a a d e g u a t e d e l i b e r e d e g l i o r g a n i c o m p e t e n t i , l ’ u t i l i z z o d i v e i c o l i l o c a l i z z a t i i n P a e s i n o n c o l l a b o r a n t i c o n l e a u t o r i t à d i v i g i l a n z a e i n c a r i c h i g e s t i o n a l i p r i v i d i l i m i t i c h i a r i . S i c h i e d e a l G o v e r n o d i v e r i f i c a r e i l r i s p e t t o d e g l i s t a t u t i , d e l l e r e g o l e d i g o v e r n a n c e e d e l l e p o l i c y d i i n v e s t i m e n t o , a t u t e l a d e l p a t r i m o n i o p r e v i d e n z i a l e d e i p r o f e s s i o n i s t i e d e l l a c r e d i b i l i t à d e l s i s t e m a n e l s u o c o m p l e s s o . " S i a m o d i f r o n t e a u n a s i t u a z i o n e c h e i n v e s t e l a t r a s p a r e n z a d e i m e r c a t i , l a r e s p o n s a b i l i t à d e g l i e n t i v i g i l a t i e t u t e l a d e l r i s p a r m i o , p e r q u e s t o c h i e d i a m o a l G o v e r n o d i r i f e r i r e c o n l a m a s s i m a t e m p e s t i v i t à , f o r n e n d o r i s p o s t e c h i a r e s u q u a n t o s t a a c c a d e n d o e s u l l ’ a s s o l u t o r i s p e t t o d e l l e r e g o l e " , d i c e a n c o r a M i s i a n i .