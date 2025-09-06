R o m a , 6 s e t . ( A d n k r o n o s ) - ' ' I n u n p a n o r a m a g l o b a l e i n r a p i d a e v o l u z i o n e s e g n a t o d a t e n s i o n i g e o p o l i t i c h e , t e c n o l o g i e d i r o m p e n t i e c o m p e t i z i o n e s e m p r e p i ù i n t e n s a , l ' U n i o n e E u r o p e a r i s c h i a d i p e r d e r e u l t e r i o r e t e r r e n o r i s p e t t o a l l e p o t e n z e m o n d i a l i c o m e S t a t i U n i t i e C i n a . P u r a v e n d o u n a s o l i d a b a s e m a n i f a t t u r i e r a , l ' i n f l u e n z a d e l l ' E u r o p a n e l l e c a t e n e d e l v a l o r e g l o b a l i r i m a n e l i m i t a t a , c o n r e l a t i v a m e n t e p o c h e a z i e n d e c h e r a g g i u n g o n o l o s t a t u s d i c a m p i o n i g l o b a l i . P e r r i l a n c i a r e l a p r o p r i a c o m p e t i t i v i t à , l ' U e d e v e c r e a r e u n a m b i e n t e c h e c o n s e n t a a p i ù i m p r e s e d i c r e s c e r e , i n n o v a r e e c o o r d i n a r e r e t i d i v a l o r e c o m p l e s s e ' ' . È q u e s t a l a p r e m e s s a d e l l o s t u d i o ' D r i v i n g t h e f u t u r e : l e a d f i r m s a s e n g i n e s o f i n n o v a t i o n a n d s u s t a i n a b i l i t y f o r I t a l i a n a n d E u r o p e a n i n d u s t r i a l v a l u e c h a i n s ' , e l a b o r a t o d a T e h a g r o u p i n c o l l a b o r a z i o n e c o n P h i l i p M o r r i s I t a l i a , p r e s e n t a t o o g g i n e l l ' a m b i t o d e l l a 5 1 e s i m a e d i z i o n e d e l F o r u m T e h a d i C e r n o b b i o . L a r i c e r c a h a b e n e f i c i a t o d e l c o n t r i b u t o d i u n A d v i s o r y B o a r d d i a l t o l i v e l l o c o m p o s t o d a p e r s o n a l i t à d i p r i m o p i a n o d e l p a n o r a m a i s t i t u z i o n a l e e d e c o n o m i c o e u r o p e o : D a n i e l e F r a n c o ( P r e s i d e n t e , F o n d a z i o n e P o l i c l i n i c o G e m e l l i ; e x D i r e t t o r e G e n e r a l e d e l l a B a n c a d ' I t a l i a ; e x M i n i s t r o d e l l ' E c o n o m i a e d e l l e F i n a n z e 2 0 2 1 - 2 0 2 2 ) , E l ż b i e t a B i e ń k o w s k a ( B o a r d C h a i r , C e n t r e f o r E u r o p e a n P o l i c y S t u d i e s - C e p s ; e x C o m m i s s a r i o U E p e r M e r c a t o I n t e r n o , I n d u s t r i a , I m p r e n d i t o r i a l i t à e P M I 2 0 1 4 - 2 0 1 9 ) , V a l e r i o D e M o l l i ( M a n a g i n g P a r t n e r & C e o , T h e E u r o p e a n H o u s e - A m b r o s e t t i ) , P a s q u a l e F r e g a ( P r e s i d e n t a n d M a n a g i n g D i r e c t o r , P h i l i p M o r r i s I t a l i a ) , M a r k u s K e r b e r ( M a n a g i n g P a r t n e r , 1 8 8 6 V e n t u r e s ; e x C e o e M a n a g i n g D i r e c t o r d e l l a F e d e r a z i o n e d e l l e I n d u s t r i e T e d e s c h e - B d i ) , e d E n r i c o L e t t a ( D e a n o f t h e I E S c h o o l o f P o l i t i c s , E c o n o m i c s , a n d G l o b a l A f f a i r s , I e U n i v e r s i t y ; e x P r i m o M i n i s t r o d ' I t a l i a 2 0 1 3 - 2 0 1 4 ) . L ' o b i e t t i v o s t r a t e g i c o d e l l a r i c e r c a è s t a t o q u e l l o d i i d e n t i f i c a r e e m i s u r a r e i l r u o l o d e l l e A z i e n d e c a p o f i l i e r a c o m e l e v a c o m p e t i t i v a c r u c i a l e p e r I t a l i a e d E u r o p a : d i f r o n t e a l l a c r e s c e n t e c o m p e t i z i o n e g l o b a l e c o n S t a t i U n i t i e C i n a , l ' U E d e v e t r a s f o r m a r e l e p r o p r i e i m p r e s e l e a d e r i n c a t a l i z z a t o r i d i e c o s i s t e m i i n d u s t r i a l i c a p a c i d i t r a s c i n a r e l ' i n n o v a z i o n e e l a c r e s c i t a d e l l ' i n t e r o t e s s u t o p r o d u t t i v o . S o l o a t t r a v e r s o u n a c o m p r e n s i o n e s i s t e m a t i c a d i c o s a r e n d e u n ' i m p r e s a d a v v e r o " l e a d e r " - c o m b i n a n d o i n f l u e n z a s e t t o r i a l e , c a p a c i t à i n n o v a t i v a , d i n a m i s m o e v i s i o n e s t r a t e g i c a - l ' E u r o p a p u ò c o s t r u i r e i c a m p i o n i i n d u s t r i a l i d e l f u t u r o e r i l a n c i a r e l a p r o p r i a c o m p e t i t i v i t à s u i m e r c a t i g l o b a l i . S e c o n d o V a l e r i o D e M o l l i , M a n a g i n g P a r t n e r & C e o d i T e h a G r o u p e T h e E u r o p e a n H o u s e – A m b r o s e t t i , “ L a c o m p e t i t i v i t à d e l l ' E u r o p a è f u n z i o n e d i r e t t a d e l l a c o m p e t i t i v i t à d e l l e s u e a z i e n d e : l e t o p 1 0 0 l e a d f i r m s p e s a n o p e r i l 3 2 % d e l v a l o r e a g g i u n t o i n d u s t r i a l e e i l 4 2 % d e l l a s p e s a t o t a l e i n R & D , d i m o s t r a n d o i l l o r o r u o l o c r u c i a l e c o m e m o t o r i d e l l ' e c o n o m i a c o n t i n e n t a l e . L a p o l i t i c a i n d u s t r i a l e n o n p u ò c r e a r e c a m p i o n i d a l n u l l a , m a d e v e r i m u o v e r e g l i o s t a c o l i c h e f r e n a n o l a c r e s c i t a d e l l e n o s t r e i m p r e s e p i ù p r o m e t t e n t i . I l p r i m o o s t a c o l o è l a f r a m m e n t a z i o n e : a b b i a m o u n M e r c a t o U n i c o c h e è a n c o r a l o n t a n o d a l l ' e s s e r e d a v v e r o u n i c o , c o m e e v i d e n z i a t o c h i a r a m e n t e d a i r a p p o r t i L e t t a e D r a g h i . L e n o s t r e l e a d f i r m s d e v o n o c o m p e t e r e c o n g i g a n t i a m e r i c a n i e c i n e s i c h e o p e r a n o i n m e r c a t i d o m e s t i c i d i s c a l a c o n t i n e n t a l e , m e n t r e n o i l e c o s t r i n g i a m o a n a v i g a r e 2 7 s i s t e m i n o r m a t i v i d i v e r s i . È t e m p o d i c o m p l e t a r e d a v v e r o l ' i n t e g r a z i o n e e u r o p e a p e r d a r e a l l e n o s t r e a z i e n d e l e a d e r l e s t e s s e a r m i c o m p e t i t i v e d e i l o r o r i v a l i g l o b a l i ” . S e c o n d o P a s q u a l e F r e g a , P r e s i d e n t e e A m m i n i s t r a t o r e d e l e g a t o d i P h i l i p M o r r i s I t a l i a , “ L e a z i e n d e l e a d e r h a n n o u n r u o l o s t r a t e g i c o n e l p l a s m a r e l e c a t e n e d e l v a l o r e i t a l i a n e e d e u r o p e e p e r c o s t r u i r e m o d e l l i d i c r e s c i t a l u n g i m i r a n t i . P e r f a r e q u e s t o , l a c o l l a b o r a z i o n e t r a g r a n d i e p i c c o l e i m p r e s e è e s s e n z i a l e . I n P h i l i p M o r r i s I t a l i a v e d i a m o i l r u o l o d i a z i e n d a c a p o f i l i e r a c o m e u n a r e s p o n s a b i l i t à i n d u s t r i a l e e s o c i a l e : c r e a r e v a l o r e l u n g o t u t t a l a f i l i e r a a t t r a v e r s o i n v e s t i m e n t i i n i n n o v a z i o n e , s o s t e n i b i l i t à e c o m p e t e n z e . Q u e s t o è q u e l l o c h e f a c c i a m o c o n l e 4 4 . 0 0 0 p e r s o n e e l e 8 . 0 0 0 i m p r e s e i t a l i a n e c o i n v o l t e n e l l a n o s t r a f i l i e r a . T a l e v i s i o n e è c o e r e n t e a n c h e c o n i l P a t t o d e l l e C a t e n e d e l V a l o r e , u n m o d e l l o c h e m i r a a g a r a n t i r e s t a b i l i t à e c r e s c i t a , r a f f o r z a l a c o m p e t i t i v i t à e s o s t i e n e l e t r a n s i z i o n i . G l i a c c o r d i d i f i l i e r a c h e p o r t i a m o a v a n t i d a l 2 0 1 1 c o n C o l d i r e t t i e i l M i n i s t e r o d e l l ’ A g r i c o l t u r a s o n o u n e s e m p i o c o n c r e t o d i q u e s t o m o d e l l o . N e è p r o v a i l f a t t o c h e l ’ 8 9 % d e l l e a z i e n d e a g r i c o l e c o i n v o l t e h a a d o t t a t o s o l u z i o n i a g r i t e c h , r i s p e t t o a l 4 6 % d e l l e a z i e n d e c h e n o n n e f a n n o p a r t e . P e r c h é q u e s t a v i s i o n e p o s s a g e n e r a r e u n i m p a t t o d u r a t u r o n o n p o s s i a m o e s s e r e s o l i . È f o n d a m e n t a l e d i s p o r r e d i u n q u a d r o r e g o l a t o r i o c h i a r o e p r e v e d i b i l e , c h e n o n o s t a c o l i l ’ i n n o v a z i o n e e r a f f o r z i l a c o m p e t i t i v i t à d e l s i s t e m a i n d u s t r i a l e n a z i o n a l e e d e u r o p e o ” . Q u e s t i i p u n t i c h i a v e e m e r s i d a l l o s t u d i o : p r i m o , l a c o m p e t i t i v i t à d e l l ’ E u r o p a d i p e n d e i n l a r g a p a r t e d a l l a c o m p e t i t i v i t à d e l l e a z i e n d e c a p o f i l i e r a : l e i m p r e s e l e a d e r , p u r r a p p r e s e n t a n d o m e n o d e l l ’ 1 % d e l l e a z i e n d e m a n i f a t t u r i e r e , g e n e r a n o i l 6 4 % d e l v a l o r e a g g i u n t o e i l 4 3 % d e l l ’ o c c u p a z i o n e d e l s e t t o r e . Q u e s t e a z i e n d e c h e c o m b i n a n o v i s i o n e , a g i l i t à e i n n o v a z i o n e g u i d a n o l a c r e s c i t a s e t t o r i a l e , m e n t r e q u e l l e c h e n o n r i e s c o n o a e v o l v e r s i f a n n o c r o l l a r e i n t e r i s i s t e m i i n d u s t r i a l i . S e c o n d o , l e 1 0 0 A z i e n d e c a p o f i l i e r a E u r o p e e c o n t r i b u i s c o n o a l 3 2 % d e l v a l o r e a g g i u n t o m a n i f a t t u r i e r o d e l l ' U e e i l o r o l a v o r a t o r i g e n e r a n o i n m e d i a 3 , 2 v o l t e p i ù v a l o r e a g g i u n t o r i s p e t t o a i d i p e n d e n t i d e l l e p i c c o l e i m p r e s e . T e r z o , l e A z i e n d e c a p o f i l i e r a s o n o l a b o r a t o r i d i f u t u r o : l e p r i m e 1 0 0 i m p r e s e m a n i f a t t u r i e r e l e a d e r i n E u r o p a i n v e s t o n o c i r c a i l 4 2 % d e l t o t a l e d e g l i i n v e s t i m e n t i p r i v a t i i n R & S , p a r i a 1 4 9 m i l i a r d i d i E u r o . Q u a r t o , l ’ E u r o p a h a u n p r o b l e m a d i v i s i o n e : a l c u n i d e i s e t t o r i i n d u s t r i a l i c h e p e s a n o d i p i ù s u l v a l o r e a g g i u n t o e u r o p e o s o n o q u e l l i c h e e l a b o r a n o e c o m u n i c a n o u n a v i s i o n e d i f u t u r o m e n o i n n o v a t i v a . Q u i n t o , v e r s o u n P a t t o d e l l e C a t e n e d e l V a l o r e : è p o s s i b i l e v a l o r i z z a r e i l r u o l o d e l l e a z i e n d e C a p o f i l i e r a p e r s p i n g e r e v e r s o l ’ a l t o d i g i t a l i z z a z i o n e , s o s t e n i b i l i t à e p r o d u t t i v i t à d e l l e f i l i e r e : u n P a t t o d e l l e C a t e n e d e l V a l o r e p o t r e b b e t r a s f o r m a r e l e i m p r e s e l e a d e r i n h u b d i c o m p e t e n z e c h e t r a s f e r i s c o n o a t t i v a m e n t e s k i l l s , t e c n o l o g i a e r i s o r s e a l l e p m i . A l l a l u c e d e i p u n t i c h i a v e e m e r s i d a l l o s t u d i o , r i s u l t a e v i d e n t e c h e i l r a f f o r z a m e n t o d e l l a c o m p e t i t i v i t à i n d u s t r i a l e e u r o p e a r i c h i e d e u n ’ a z i o n e s t r a t e g i c a m i r a t a a v a l o r i z z a r e i l r u o l o d e l l e a z i e n d e c a p o f i l i e r a . P e r q u e s t o , l o s t u d i o p r o p o n e c i n q u e r a c c o m a n d a z i o n i d i p o l i c y p r i o r i t a r i e p e r t r a s f o r m a r e l e i m p r e s e l e a d e r i n m o t o r i d i i n n o v a z i o n e , s o s t e n i b i l i t à e c r e s c i t a c o n d i v i s a : P r i m o g a r a n t i r e c o n t i n u i t à a l l e p o l i t i c h e p e r l ’ i n n o v a z i o n e : o c c o r r e d e f i n i r e q u a d r i r e g o l a t o r i s t a b i l i e i n g r a d o d i p r o m u o v e r e i n v e s t i m e n t i d i l u n g o p e r i o d o e i n n o v a z i o n e s o s t e n i b i l e , s o p r a t t u t t o n e l l e c a t e n e d e l v a l o r e s t r a t e g i c h e . R e g o l e c h i a r e e c o e r e n t i o f f r o n o a l l e i m p r e s e u n c o n t e s t o p r e v e d i b i l e p e r i n v e s t i r e n e l l a t r a n s i z i o n e . S e c o n d o s e m p l i f i c a r e l ’ a c c e s s o a i f i n a n z i a m e n t i : o c c o r r e f a c i l i t a r e l ’ i n c l u s i o n e d e l l e p i c c o l e e m e d i e i m p r e s e n e l l ’ a m b i t o d e l P a t t o d e l l e C a t e n e d e l V a l o r e , c o i n v o l g e n d o l e i n p r o g r a m m i d i i n n o v a z i o n e e i n c e n t i v a n d o l a c o l l a b o r a z i o n e i n R & S . T e r z o p r o m u o v e r e i l r e s k i l l i n g l u n g o l e f i l i e r e : o c c o r r e s o s t e n e r e l a f o r m a z i o n e c o n t i n u a e l o s v i l u p p o d i c o m p e t e n z e s p e c i a l i s t i c h e s f r u t t a n d o i l r u o l o s t r a t e g i c o d e l l e a z i e n d e c a p o f i l i e r a i n c o l l a b o r a z i o n e c o n i s t i t u z i o n i e d u c a t i v e . Q u a r t o c a t e n e d e l v a l o r e 4 . 0 : o c c o r r e a c c e l e r a r e l a d i g i t a l i z z a z i o n e d e l l e f i l i e r e p r o d u t t i v e , v a l o r i z z a n d o i l r u o l o d e l l e i m p r e s e l e a d e r n e l d i f f o n d e r e i n n o v a z i o n e e t e c n o l o g i e a v a n z a t e , a s u p p o r t o d e l l a p r o d u t t i v i t à , s o s t e n i b i l i t à e c o m p e t i t i v i t à d e l l ’ i n t e r o e c o s i s t e m a i n d u s t r i a l e . Q u i n t o m e c c a n i s m i d i m o n i t o r a g g i o e a c c o u n t a b i l i t y : o c c o r r e c r e a r e u n O s s e r v a t o r i o d e d i c a t o p e r v a l u t a r e l ’ i m p a t t o d e i P a t t i d i C a t e n e d e l V a l o r e s u p r o d u t t i v i t à , o c c u p a z i o n e e i n n o v a z i o n e , g a r a n t e n d o t r a s p a r e n z a e o r i e n t a m e n t o s t r a t e g i c o . L o s t u d i o h a f a t t o l e v a s u u n ' a m p i a a t t i v i t à d i s t a k e h o l d e r e n g a g e m e n t , c h e h a v i s t o l a p a r t e c i p a z i o n e d i v e r t i c i d i i m p r e s e , i s t i t u z i o n i n a z i o n a l i e d e u r o p e e e a s s o c i a z i o n i d i c a t e g o r i a i n i n t e r v i s t e r i s e r v a t e , o l t r e a u n ' a n a l i s i q u a n t i t a t i v a s u o l t r e 5 . 4 0 0 i m p r e s e m a n i f a t t u r i e r e e u r o p e e . L a r i c e r c a o f f r e u n ' a n a l i s i c o m p l e t a d e l r u o l o d e l l e A z i e n d e c a p o f i l i e r a n e l l ' e c o s i s t e m a i n d u s t r i a l e e u r o p e o , c o m b i n a n d o a n a l i s i q u a l i t a t i v e e q u a n t i t a t i v e p e r e v i d e n z i a r e c o m e l a p r e s e n z a o a s s e n z a d i i m p r e s e l e a d e r f o r t i p o s s a c a t a l i z z a r e c r e s c i t a , s t a g n a z i o n e o d e c l i n o i n i n t e r i s e t t o r i . N o n o s t a n t e q u e l l o d i “ a z i e n d a c a p o f i l i e r a ” s i a u n c o n c e t t o i n t u i t i v o e d i f f u s o n e l d i s c o r s o p u b b l i c o , e s i s t e u n v u o t o a n a l i t i c o e s t a t i s t i c o s u q u e s t a t i p o l o g i a d i a z i e n d a : n o n e s i s t e u n a d e f i n i z i o n e u n i v o c a , n é u n c r i t e r i o a n a l i t i c o p e r m i s u r a r n e p e s o e i m p a t t o s u l l ’ e c o n o m i a E u r o p e a . L a r i c e r c a s i è p o s t a l ’ o b i e t t i v o d i c o l m a r e q u e s t o v u o t o , a n a l i z z a n d o o l t r e 6 0 c a s i d i i m p r e s e d i s u c c e s s o e s v i l u p p a n d o u n i n n o v a t i v o q u a d r o a n a l i t i c o p e r l a m i s u r a z i o n e d i i m p a t t o . L o s t u d i o h a i n o l t r e s v i l u p p a t o u n s i s t e m a p r o p r i e t a r i o d i A i e w e b s c r a p i n g p e r i d e n t i f i c a r e e c o m p r e n d e r e l a c a p a c i t à d e l l e a z i e n d e c a p o f i l i e r a e u r o p e e d i e l a b o r a r e u n a v i s i o n e d i f u t u r o , c o l m a n d o u n v u o t o a n a l i t i c o s u u n o d e i d r i v e r p i ù s t r a t e g i c i d e l l a c o m p e t i t i v i t à d e l l ’ E u r o p a : l ’ i n n o v a t i v i t à d e l l e s u e a z i e n d e p i ù g r a n d i .