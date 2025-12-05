M i l a n o , 5 d i c . ( A d n k r o n o s ) - “ L a m o s t r a ‘ O l t r e p l a s t i c a ’ r a c c o n t a s i a i l p a s s a t o g l o r i o s o d e l l a r e l a z i o n e t r a i l d i s e g n o e l a p r o d u z i o n e i n d u s t r i a l e e l a p l a s t i c a s i a l e p o s s i b i l i t à f u t u r e a p e r t e d a l l e b i o p l a s t i c h e , n e l c o n t e s t o d e l l a t r a n s i z i o n e a m b i e n t a l e , a l s e r v i z i o d e l l a p r o d u z i o n e d i l a r g o c o n s u m o ” . È q u a n t o a f f e r m a t o d a A n t o n i o F u n i c i e l l o , r e s p o n s a b i l e I d e n t i t y M a n a g e m e n t d i E n i , a l l ’ i n a u g u r a z i o n e d e l l a m o s t r a O l t r e p l a s t i c a , c u r a t a d a F r i d a D o v e i l e r e a l i z z a t a d a A D I D e s i g n M u s e u m c o n i l s u p p o r t o d i E n i , m a i n p a r t n e r d e l m u s e o , c o n l a p r e s e n z a i n m o s t r a d i V e r s a l i s c o n N o v a m o n t e F i n p r o j e c t . “ C o m e E n i s i a m o a l s e c o n d o a n n o d i n o s t r a c o l l a b o r a z i o n e c o n A d i D e s i g n M u s e u m . L ’ a n n o s c o r s o s i a m o s t a t i p r e s e n t i c o n u n a m o s t r a d e d i c a t a a l n o s t r o b r a n d , a l l a s u a e v o l u z i o n e e a c o m e è c a m b i a t o e s i è a t t u a l i z z a t o . Q u e s t ' a n n o s i a m o q u i c o n l a m o s t r a ' O l t r e p l a s t i c a ' - c o n c l u d e - c h e h a l o s c o p o d i r a c c o n t a r e n o n s o l t a n t o i l g r a n d e v i a g g i o d e l r a p p o r t o t r a l a p l a s t i c a , i l d e s i g n e i l d i s e g n o i n d u s t r i a l e , m a a n c h e l e s o l u z i o n i c h e E n i , s o p r a t t u t t o a t t r a v e r s o l a s u a s o c i e t à V e r s a l i s , p r o p o n e c o n l a b i o p l a s t i c a , a l s e r v i z i o a n c o r a u n a v o l t a d e l d i s e g n o i n d u s t r i a l e ” .