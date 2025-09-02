( A d n k r o n o s ) - E m i l i o F e d e è m o r t o o g g i m a r t e d ì 2 s e t t e m b r e . E x d i r e t t o r e d e l T g 1 e d e l T g 4 , a v e v a c o m p i u t o 9 4 a n n i l o s c o r s o 2 4 g i u g n o 2 0 2 5 : d a t e m p o e r a r i c o v e r a t o i n u n a r e s i d e n z a s a n i t a r i a a l l e p o r t e d i M i l a n o . L e s u e c o n d i z i o n i s i e r a n o a g g r a v a t e n e g l i u l t i m i g i o r n i . " P a p à c i h a l a s c i a t o " . S o n o q u e s t e l e p a r o l e c o m m o s s e c o n s e g n a t e a l l ' A d n k r o n o s d a l l a f i g l i a S v e v a F e d e . I n p r e c e d e n z a , m e n t r e E m i l i o F e d e v e r s a v a i n c o n d i z i o n i c r i t i c h e s e m p r e a l l ' A d n k r o n o s a v e v a d e t t o : " S i e t e t u t t i c o n l u i e l u i è c o n t e n t o , t u t t i c o n l u i , t u t t i v o i g i o r n a l i s t i s i e t e c o n l u i . È i m p o r t a n t e , n o i n o n a v r e m m o v o l u t o c h e l a n o t i z i a u s c i s s e f i n o a c h e l e c o s e n o n s i f o s s e r o r i s o l t e i n u n m o d o o n e l l ' a l t r o . P e r ò p o i a l l a f i n e v o i l ' a v e t e s a p u t o e a b b i a m o p e n s a t o c h e e r a u n a b e l l a c o s a p e r c h é l u i s i m e r i t a v a q u e s t o s a l u t o e q u e s t o c e n n o d ' o n o r e d a p a r t e d i t u t t i i s u o i c o l l e g h i " . N e l l a s u a l u n g a c a r r i e r a , F e d e è s t a t o u n o d e i v o l t i p i ù f a m i l i a r i d e l l ' i n f o r m a z i o n e t e l e v i s i v a i t a l i a n a , p r i m a p u b b l i c a e p o i p r i v a t a : a l l ' i n i z i o d e g l i a n n i S e s s a n t a e r a e n t r a t o i n R a i e ( d o p o o t t o a n n i c o m e i n v i a t o s p e c i a l e d a l l ' A f r i c a ) h a c o n d o t t o i l T g 1 d e l l e 2 0 d a l 1 9 7 6 a l 1 9 8 1 , q u a n d o n e è d i v e n t a t o d i r e t t o r e ( 1 9 8 1 - 8 3 ) . L a s c i ò l a R a i p e r e n t r a r e i n F i n i n v e s t , d a p p r i m a c o m e d i r e t t o r e d i S t u d i o A p e r t o ( i l t e l e g i o r n a l e d i I t a l i a 1 ) , p o i a l l a g u i d a d e l T g 4 ( d a l 1 9 9 2 ) . N o n o s t a n t e l e f r e q u e n t i a c c u s e d i p a r z i a l i t à , F e d e h a m a n t e n u t o l a d i r e z i o n e d e l T g 4 p e r v e n t ' a n n i p e r p o i d i m e t t e r s i n e l m a r z o d e l 2 0 1 2 . F e d e h a a n c h e c o m p i u t o s c e l t e c o r a g g i o s e p e r r a c c o n t a r e i f a t t i . C o m e q u a n d o n e l 1 9 9 1 , a l l ' e p o c a d i r e t t o r e d i S t u d i o A p e r t o , d e t t e p e r p r i m o i n d i r e t t a l a n o t i z i a d e l l o s c o p p i o d e l l a p r i m a G u e r r a d e l G o l f o c o n l ' o p e r a z i o n e ' D e s e r t S t o r m ' , p r o p r i o n e l g i o r n o d e l l a p r i m a m e s s a i n o n d a d e l t g d i I t a l i a 1 . " F u u n m o m e n t o d i g r a n d e e m o z i o n e m a a n c h e d i g r a n d e p a u r a p e r u n a g u e r r a c h e a v r e m m o p a g a t o c a r a , u n a g u e r r a i n f i n i t a . S a p e v o c h e s c a d e v a l ' u l t i m a t u m e c o n S i l v i a K r a m a r , c o l l e g a b r a v i s s i m a , c i s i a m o m e s s i i n a s c o l t o e a b b i a m o c a t t u r a t o i l m o m e n t o d e l b o m b a r d a m e n t o d i B a g h d a d p r i m a d e g l i a l t r i c o l l e g h i " , a v e v a r a c c o n t a t o F e d e i n u n ' i n t e r v i s t a . N a t o a B a r c e l l o n a p o z z o d i G o t t o , i n p r o v i n c i a d i M e s s i n a , i l 2 4 g i u g n o 1 9 3 1 , E m i l i o F e d e i n i z i a g i o v a n i s s i m o l a c a r r i e r a g i o r n a l i s t i c a a " I l M o m e n t o - M a t t i n o " d i R o m a , d o v e s i t r a s f e r i s c e e p o r t a a t e r m i n e g l i s t u d i ; p o i p a s s a a l l a " G a z z e t t a d e l P o p o l o " d i T o r i n o d i v e n t a n d o i n v i a t o s p e c i a l e . L e p r i m e t a p p e d e l l a s u a a f f e r m a z i o n e p r o f e s s i o n a l e s o n o , p e r ò , l e g a t e a l l a R a i d o v e i n i z i a a c o l l a b o r a r e n e l 1 9 5 4 e v i e n e a s s u n t o 1 9 6 1 . S i s p o s a n e l 1 9 6 4 c o n D i a n a D e F e o ( f i g l i a d i I t a l o D e F e o , a l l o r a v i c e p r e s i d e n t e d e l l a R a i , p e r s o n a g g i o m o l t o p o t e n t e ) , d a l l a q u a l e h a d u e f i g l i e , S i m o n a e S v e v a . I n q u e l p e r i o d o a l l a R a i E m i l i o F e d e è i n v i a t o i n A f r i c a , p e r p o i p a s s a r e a l r u o l o d i g i o r n a l i s t a d i i n c h i e s t a p e r i l s e t t i m a n a l e T v 7 d e l T e l e g i o r n a l e N a z i o n a l e , d o v e f i r m a n u m e r o s e i n c h i e s t e , c o m p r e s a q u e l l a d e l l a b i s t e c c a a g l i e s t r o g e n i . C o n l a r i f o r m a d e l l a R a i , n e l 1 9 7 6 d i v e n t a u n o d e i c o n d u t t o r i d e l l ' e d i z i o n e s e r a l e d e l T g 1 e l a s u a p o p o l a r i t à e s p l o d e , r i m a n e n d o i n v i d e o p e r c i n q u e a n n i . D i v e n t a t o d i r e t t o r e n e l 1 9 8 1 , s o t t o l a s u a g u i d a i l T g 1 t r a s m i s e l a c e l e b r e d i r e t t a , c o n d o t t a d a P i e r o B a d a l o n i , r e l a t i v a a l l ' i n c i d e n t e d i V e r m i c i n o , c o n l o s t r a z i a n t e t e n t a t i v o d i s a l v a t a g g i o d i A l f r e d i n o R a m p i , c a d u t o n e l p o z z o e t r a g i c a m e n t e m o r t o i l 1 0 g i u g n o d i q u e l l ' a n n o . L a d i r e t t a f u s e g u i t a d a 2 5 m i l i o n i d i t e l e s p e t t a t o r i , p r i m o e s e m p i o d i c r o n a c a i n t e m p o r e a l e s u i c a n a l i R a i . L a s c i a t a l a d i r e z i o n e d e l T g 1 , d o v e r e s t ò c o m e v i c e d i r e t t o r e , n e l 1 9 8 3 e 1 9 8 4 c o n d u s s e i l p r o g r a m m a d i i n t r a t t e n i m e n t o " T e s t " , c h e a n d a v a i n d i r e t t a c o n c o r r e n z a c o n " S u p e r f l a s h " d i M i k e B o n g i o r n o t r a s m e s s o d a C a n a l e 5 . E s e m p r e i n q u e l b i e n n i o c u r ò c o n S a n d r o B a l d o n i l a r u b r i c a d ' a t t u a l i t à " O b i e t t i v o s u . . . " S i d i m i s e d a l l a R a i n e l 1 9 8 7 , a n n o i n c u i f u c o l p i t o d a u n a c o n d a n n a p e r g i o c o d ' a z z a r d o , e p a s s ò a R e t e A d i c u i d i r e s s e i l n o t i z i a r i o . N e l 1 9 8 9 a p p r o d a a l l a F i n i n v e s t r a f f o r z a n d o i l s u o l e g a m e d i a m i c i z i a c o n S i l v i o B e r l u s c o n i . D a l l ' i n i z i a l e i n c a r i c o d i d i r e t t o r e d e l l a s t r u t t u r a i n f o r m a t i v a V i d e o N e w s , d i v e n t a i d e a t o r e , c o n d u t t o r e e d i r e t t o r e d i ' S t u d i o A p e r t o ' , i l T g d i I t a l i a 1 p e r p a s s a r e n e l 1 9 9 2 a d i r i g e r e i l T g 4 . I l 2 8 m a r z o 2 0 1 2 , a s e g u i t o d i u n a t r a t t a t i v a c o n M e d i a s e t n o n a n d a t a a b u o n f i n e , E m i l i o F e d e l a s c i a l a d i r e z i o n e d e l T g 4 . N e l 1 9 9 7 E m i l i o F e d e e s o r d i s c e c o m e s c r i t t o r e c o n i l l i b r o d a l t i t o l o ' F i n c h é c ' è F e d e ' , a l q u a l e n e s e g u i r a n n o a l t r i s e i : ' P r i v è . L a v i t a è u n g i o c o ' ( 1 9 9 8 ) , ' L ' i n v i d i a t o s p e c i a l e ' ( 1 9 9 9 ) , ' L a f o g l i a d i f i c o ' ( 2 0 0 0 ) , ' S a m b a d e i r u f f i a n i ' ( 2 0 0 1 ) , ' L a c e n a d e i c r e t i n i ' ( 2 0 0 2 ) . I s u o i l i b r i s o n o c a r a t t e r i z z a t i d a u n o s t i l e s e m p l i c e a t t r a v e r s o i l q u a l e r i e s c e a m e s c o l a r e r i f l e s s i o n i s u l l a p r o p r i a e s p e r i e n z a d i g i o r n a l i s t a e c o n s i d e r a z i o n i s u g l i e v e n t i m o n d a n i e n o n , s u l l e a m i c i z i e , i g o s s i p , i p e r s o n a g g i p o l i t i c i e d e l l o s p e t t a c o l o . C e l e b r a a n c h e l a s u a a p p a r i z i o n e n e i p a n n i d i B a b b o N a t a l e n e l l a c a s a d e l l a p r i m a e d i z i o n e d e l G r a n d e F r a t e l l o , n e l 2 0 0 0 , e a l l a c o n d u z i o n e d i ' S t r i s c i a l a N o t i z i a ' n e l f e b b r a i o 2 0 0 5 . E m i l i o F e d e v a n t a a n c h e u n f a n c l u b , p r e s e n t e i n i n t e r n e t , n a t o i l 2 7 o t t o b r e 1 9 9 5 . N o n m a n c a n o p e r ò i g u a i c o n l a g i u s t i z i a , d a l l a q u e r e l a d a p a r t e d e l C o m u n e d i V e n e z i a p e r u n s e r v i z i o d e l 2 0 0 8 s u u n a z o n a d e l l a c i t t à l a g u n a r e , i d e n t i f i c a b i l e c o m e C a m p o S a n t i G i o v a n n i e P a o l o , i l c u i c o m m e n t o d a p a r t e d e l d i r e t t o r e s t e s s o s c a t e n a u n a v i o l e n t a p r o t e s t a s u l w e b , a l c a s o R u b y , i n c u i F e d e è c o n d a n n a t o a 7 a n n i d i r e c l u s i o n e p e r i n d u z i o n e a l l a p r o s t i t u z i o n e , f a v o r e g g i a m e n t o d e l l a p r o s t i t u z i o n e , p i ù a l l ' i n t e r d i z i o n e d a u f f i c i d i m e z z i d i i n f o r m a z i o n e c o n s i d e r a t i c o m e p u b b l i c i u f f i c i ; p e n a p o i r i d o t t a , d o p o u n r i c o r s o i n a p p e l l o e i n C a s s a z i o n e , a 4 a n n i e 7 m e s i p e r f a v o r e g g i a m e n t o d e l l a p r o s t i t u z i o n e d i R u b y . A c a u s a d e l l ' e t à a v a n z a t a e d e l l e c o n d i z i o n i d i s a l u t e , F e d e h a s c o n t a t o l a p e n a i n d e t e n z i o n e d o m i c i l i a r e , i n q u a n t o , r e c e p e n d o l a g i u r i s p r u d e n z a d i C a s s a z i o n e , i l T r i b u n a l e d i S o r v e g l i a n z a d i M i l a n o h a s t a b i l i t o l ' 1 1 o t t o b r e 2 0 1 9 c h e " i n c a r c e r e s a r e b b e s o t t o p o s t o a d u n ' e n o r m e s o f f e r e n z a " . ( d i P a o l o M a r t i n i )