L o s A n g e l e s , 2 4 n o v . ( A d n k r o n o s ) - A d d i o a U d o K i e r , a t t o r e t e d e s c o e i c o n a d i c u l t o c h e h a c o l l a b o r a t o c o n p e r s o n a g g i d i s p i c c o , d a A n d y W a r h o l a L a r s v o n T r i e r a M a d o n n a : è m o r t o d o m e n i c a m a t t i n a a P a l m S p r i n g s a l l ’ e t à d i 8 1 a n n i . L a n o t i z i a d e l d e c e s s o è s t a t a d a t a d a l s u o c o m p a g n o , l ' a r t i s t a D e l b e r t M c B r i d e . T r a g l i o l t r e 2 0 0 f i l m i n c u i è a p p a r s o , q u e l l i p i ù c e l e b r i s o n o f r u t t o d e l l e c o l l a b o r a z i o n i c o n W a r h o l . K i e r h a i n t e r p r e t a t o i s u o i r u o l i p i ù i m p o r t a n t i i n ' F r a n k e n s t e i n ' d e l 1 9 7 3 e ' D r a c u l a d i s a n g u e ' d e l 1 9 7 4 . E n t r a m b i d i r e t t i d a P a u l M o r r i s s e y e p r o d o t t i d a W a r h o l , i f i l m s o n o r i v i s i t a z i o n i s o v v e r s i v e e s e n s u a l i d e i c l a s s i c i m o s t r i h o l l y w o o d i a n i , c o n K i e r c h e o f f r e u n ' i n t e r p r e t a z i o n e i n q u i e t a n t e m a c o m i c a m e n t e i n e t t a d e i p e r s o n a g g i p r i n c i p a l i . Q u e i d u e f i l m r e s e r o f a m o s o K i e r , c h e t r a s c o r s e i s u c c e s s i v i v e n t ' a n n i l a v o r a n d o i n E u r o p a e c o l l a b o r a n d o c o n i l l e g g e n d a r i o s c e n e g g i a t o r e e r e g i s t a R a i n e r W e r n e r F a s s b i n d e r a f i l m c o m e ' L a m o g l i e d e l c a p o s t a z i o n e ' , ' L a t e r z a g e n e r a z i o n e ' e ' L i l i M a r l e e n ' . P o i , a l F e s t i v a l d i B e r l i n o , K i e r i n c o n t r ò i l f u t u r o r e g i s t a d u e v o l t e c a n d i d a t o a l l ' O s c a r G u s V a n S a n t , a c u i K i e r a t t r i b u i s c e i l m e r i t o d i a v e r g l i p r o c u r a t o u n p e r m e s s o d i l a v o r o a m e r i c a n o . N e l 1 9 9 1 , V a n S a n t p r e s e n t ò K i e r a l p u b b l i c o a m e r i c a n o c o n i l s u o d r a m m a d i f o r m a z i o n e ' B e l l i e d a n n a t i ' , l i b e r a m e n t e i s p i r a t o a l l ' ' E n r i c o I V ' d i S h a k e s p e a r e . K i e r r e c i t ò i n u n r u o l o s e c o n d a r i o a l f i a n c o d i R i v e r P h o e n i x e K e a n u R e e v e s . P i ù o m e n o n e l l o s t e s s o p e r i o d o , K i e r i n i z i ò l a s u a c o l l a b o r a z i o n e c h e d u r ò t u t t a l a v i t a c o n L a r s v o n T r i e r . A p a r t i r e d a l l a f i n e d e g l i a n n i ' 8 0 c o n ' E p i d e m i c ' , K i e r è a p p a r s o n e l f i l m ' E u r o p a ' d e l 1 9 9 1 , p r i m a d i a p p a r i r e i n d i v e r s i e p i s o d i d e l l a l o n g e v a s e r i e h o r r o r - t h r i l l e r d i v o n T r i e r ' T h e K i n g d o m ' p e r t u t t i g l i a n n i ' 9 0 e 2 0 0 0 . L e l o r o a l t r e c o l l a b o r a z i o n i c i n e m a t o g r a f i c h e i n c l u d o n o ' L e o n d e d e l d e s t i n o ' , ' D a n c e r i n t h e D a r k ' , ' D o g v i l l e ' , ' M e l a n c h o l i a ' e ' N y m p h o m a n i a c : V o l . I I ' . G l i a n n i ' 9 0 h a n n o v i s t o K i e r a n c h e i n d i v e r s i r u o l i s e c o n d a r i i n i m p o r t a n t i p r o d u z i o n i h o l l y w o o d i a n e , c o m e ' A c e V e n t u r a : l ' a c c h i a p p a n i m a l i ' , ' A r m a g e d d o n ' e ' B l a d e ' . È a p p a r s o a n c h e n e l c e l e b r e l i b r o e r o t i c o d i M a d o n n a ' S e x ' n e l 1 9 9 2 , e n e i s u o i v i d e o m u s i c a l i p e r ' E r o t i c a ' e ' D e e p e r a n d D e e p e r ' d a l s u o a l b u m ' E r o t i c a ' . P i ù r e c e n t e m e n t e , K i e r è a p p a r s o n e l f i l m d i K l e b e r M e n d o n ç a F i l h o , a c c l a m a t o d a l l a c r i t i c a , ' T h e S e c r e t A g e n t ' . I l f i l m è v a l s o a l l a s t a r W a g n e r M o u r a i l p r e m i o c o m e M i g l i o r a t t o r e a l F e s t i v a l d i C a n n e s d e l 2 0 2 5 . U d o K i e r , a l l ’ a n a g r a f e U d o K i e r s p e , e r a n a t o a C o l o n i a , i n G e r m a n i a , i n u n o s p e d a l e b o m b a r d a t o d a l l e f o r z e a l l e a t e . S i e r a t r a s f e r i t o a L o n d r a a 1 8 a n n i d o p o a v e r i n c o n t r a t o F a s s b i n d e r i n u n b a r . " M i p i a c e v a l ' a t t e n z i o n e , p e r q u e s t o s o n o d i v e n t a t o a t t o r e " , a v e v a c o n f e s s a t o a ‘ V a r i e t y ’ i n u n ' i n t e r v i s t a d e l 2 0 2 4 . D o p o a v e r l a v o r a t o t r a l ' E u r o p a e g l i S t a t i U n i t i p e r m o l t i d e c e n n i , K i e r s i e r a s t a b i l i t o t r a L o s A n g e l e s e P a l m S p r i n g s , c o l t i v a n d o i s u o i i n t e r e s s i p e r l ' a r t e , l ' a r c h i t e t t u r a e i l c o l l e z i o n i s m o .