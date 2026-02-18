R o m a , 1 8 f e b . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - I n I t a l i a s i c o n f e r m a i l c a l o d e i d e c e s s i p e r t u m o r e d e l l a m a m m e l l a , l a n e o p l a s i a p i ù d i f f u s a n e l l a p o p o l a z i o n e f e m m i n i l e . G r a z i e a l l a p r o g r e s s i v a d i f f u s i o n e d e i p r o g r a m m i d i d i a g n o s i p r e c o c e e a i c o n t i n u i a v a n z a m e n t i t e r a p e u t i c i , l a m o r t a l i t à s i è r i d o t t a d i c i r c a i l 6 % n e l l ' a r c o d i 5 a n n i . I n q u e s t o c o n t e s t o s i a p r e d o m a n i , 1 9 f e b b r a i o , a U d i n e l a 2 3 e s i m a e d i z i o n e d i ' F o c u s s u l c a r c i n o m a m a m m a r i o ' , c o n v e g n o n a z i o n a l e c h e d a o l t r e v e n t ' a n n i r a p p r e s e n t a u n a p p u n t a m e n t o d i r i f e r i m e n t o p e r l ' a g g i o r n a m e n t o s c i e n t i f i c o e c l i n i c o s u l l a p a t o l o g i a . L ' e d i z i o n e 2 0 2 6 - i n f o r m a u n a n o t a - è c a r a t t e r i z z a t a d a u n a n o v i t à d i p a r t i c o l a r e r i l i e v o . N e l l a s e c o n d a g i o r n a t a d e i l a v o r i è i n f a t t i p r e v i s t a l a p r i m a C o n s e n s u s C o n f e r e n c e n a z i o n a l e s u l c a r c i n o m a m a m m a r i o . " O g n i a n n o i n I t a l i a i n u o v i c a s i d i t u m o r e d e l l a m a m m e l l a s o n o o l t r e 5 3 m i l a , d i c u i c i r c a 1 . 3 0 0 i n F r i u l i V e n e z i a G i u l i a " , a f f e r m a F a b i o P u g l i s i , p r o f e s s o r e o r d i n a r i o d i O n c o l o g i a m e d i c a d e l l ' u n i v e r s i t à d i U d i n e e d i r e t t o r e d e l D i p a r t i m e n t o d i O n c o l o g i a m e d i c a d e l l ' I r c c s C r o d i A v i a n o ( P o r d e n o n e ) . " I p r o g r e s s i d e g l i u l t i m i a n n i h a n n o p o r t a t o a r i s u l t a t i m o l t o i n c o r a g g i a n t i : o g g i l a s o p r a v v i v e n z a n e t t a a 5 a n n i s u p e r a l ' 8 8 % a l i v e l l o n a z i o n a l e e s i m a n t i e n e s u v a l o r i a n a l o g h i a n c h e n e l l a n o s t r a r e g i o n e " , s o t t o l i n e a l ' o n c o l o g o . N e l d e t t a g l i o , i d a t i m o s t r a n o c h e n e l l e f o r m e d i a g n o s t i c a t e i n s t a d i o i n i z i a l e l a s o p r a v v i v e n z a a 5 a n n i s u p e r a i l 9 5 % , c o n u n m i g l i o r a m e n t o c o s t a n t e a n c h e n e l l e f a s i p i ù c o m p l e s s e d e l l a m a l a t t i a . " S o n o n u m e r i - o s s e r v a P u g l i s i - c h e t e s t i m o n i a n o l ' e f f i c a c i a d i p e r c o r s i d i c u r a s e m p r e p i ù i n t e g r a t i . P r o p r i o p e r q u e s t o è f o n d a m e n t a l e r a f f o r z a r e l a c o l l a b o r a z i o n e t r a i d i v e r s i s p e c i a l i s t i c o i n v o l t i n e l l a g e s t i o n e d e l l a p a z i e n t e " . I l c o n v e g n o a f f r o n t a l e p r i n c i p a l i i n n o v a z i o n i e m e r s e n e l l ' u l t i m o a n n o . " N e l t u m o r e d e l l a m a m m e l l a i n f a s e p r e c o c e - r i f e r i s c e L u c i a D e l M a s t r o , p r o f e s s o r e o r d i n a r i o e d i r e t t r i c e d e l l a C l i n i c a d i O n c o l o g i a m e d i c a d e l l ' I r c c s o s p e d a l e p o l i c l i n i c o S a n M a r t i n o , u n i v e r s i t à d i G e n o v a - s i è c o n s o l i d a t o i l r u o l o d e g l i i n i b i t o r i C d k 4 / 6 i n a s s o c i a z i o n e a l l a t e r a p i a e n d o c r i n a , c o n u n a s i g n i f i c a t i v a r i d u z i o n e d e l r i s c h i o d i r e c i d i v a e u n b e n e f i c i o a n c h e i n t e r m i n i d i s o p r a v v i v e n z a . P a r a l l e l a m e n t e , s i o s s e r v a u n a f f i n a m e n t o s e m p r e m a g g i o r e n e l l ' i n d i v i d u a z i o n e d e i c a s i i n c u i è p o s s i b i l e e v i t a r e l a c h e m i o t e r a p i a d o p o l ' i n t e r v e n t o c h i r u r g i c o . I l r i c o r s o a i t e s t g e n o m i c i è o r m a i u n a r e a l t à c o n s o l i d a t a n e l l a p r a t i c a c l i n i c a q u o t i d i a n a " . I n o l t r e , v i e n e p o s t a p a r t i c o l a r e a t t e n z i o n e a n c h e " a l l a g e s t i o n e d e i s i n t o m i l e g a t i a l l a d e p r i v a z i o n e e s t r o g e n i c a : p r o b l e m i c o m e l e v a m p a t e d i c a l o r e o l a s e c c h e z z a v a g i n a l e h a n n o s p e s s o u n i m p a t t o r i l e v a n t e s u l l a q u a l i t à d i v i t a e s u l l ' a d e r e n z a a i t r a t t a m e n t i " . N e l s e t t i n g m e t a s t a t i c o , s p i e g a P u g l i s i , " l e p r i n c i p a l i i n n o v a z i o n i r e g i s t r a t e n e g l i u l t i m i m e s i r i g u a r d a n o i l c r e s c e n t e i m p i e g o d e i c o n i u g a t i f a r m a c o - a n t i c o r p o ( A d c ) , c h e s t a n n o a m p l i a n d o i n m o d o s i g n i f i c a t i v o l e o p z i o n i t e r a p e u t i c h e d i s p o n i b i l i . N e l l ' a m b i t o d e l l e t e r a p i e e n d o c r i n e , l e n o v i t à d e r i v a n o d a l l ' i n t e g r a z i o n e d i f a r m a c i b i o l o g i c i s e l e z i o n a t i s u l l a b a s e d i s p e c i f i c h e a l t e r a z i o n i m o l e c o l a r i , o g g i s p e s s o i d e n t i f i c a b i l i a t t r a v e r s o l a b i o p s i a l i q u i d a . U l t e r i o r i i n f o r m a z i o n i f o n d a m e n t a l i p r o v e n g o n o d a l l e a n a l i s i c o n d o t t e d i r e t t a m e n t e s u l t e s s u t o t u m o r a l e m e d i a n t e N e x t G e n e r a t i o n S e q u e n c i n g , u n a t e c n o l o g i a c h e c o n s e n t e d i i n d i r i z z a r e l a s c e l t a t e r a p e u t i c a v e r s o t r a t t a m e n t i s e m p r e p i ù m i r a t i e p e r s o n a l i z z a t i " . Q u a n t o a l t r a t t a m e n t o c h i r u r g i c o , " è d i v e n t a t o n e l t e m p o s e m p r e p i ù p e r s o n a l i z z a t o e m e n o i n v a s i v o - r i m a r c a S a m u e l e M a s s a r u t , d i r e t t o r e d e l l ' O n c o l o g i a c h i r u r g i c a s e n o l o g i c a d e l C r o d i A v i a n o e c o o r d i n a t o r e d e l l a R e t e s e n o l o g i c a d e l F r i u l i V e n e z i a G i u l i a - O g g i l e d e c i s i o n i c h i r u r g i c h e t e n g o n o c o n t o d i d i v e r s i f a t t o r i , t r a c u i l ' e t à d e l l a p a z i e n t e , l o s t a d i o d e l l a m a l a t t i a e l e t e r a p i e s i s t e m i c h e p r e v i s t e . N e l l e f o r m e i n s t a d i o I - I I , l a c h i r u r g i a c o n s e r v a t i v a a s s o c i a t a a l l a r a d i o t e r a p i a r a p p r e s e n t a l ' a p p r o c c i o p i ù f r e q u e n t e . A n c h e l a g e s t i o n e d e l l ' a s c e l l a è p r o f o n d a m e n t e c a m b i a t a . I n u n n u m e r o c r e s c e n t e d i c a s i , d o p o l a b i o p s i a d e l l i n f o n o d o s e n t i n e l l a n o n è p i ù n e c e s s a r i o r i c o r r e r e a l l a l i n f a d e n e c t o m i a a s c e l l a r e , c o n u n c h i a r o b e n e f i c i o i n t e r m i n i d i r i d u z i o n e d e l l e c o m p l i c a n z e e d i q u a l i t à d i v i t a . L a m a s t e c t o m i a r a d i c a l e r i m a n e o g g i r i s e r v a t a a s i t u a z i o n i s e l e z i o n a t e e d è s e m p r e i l r i s u l t a t o d i u n a d e c i s i o n e c o n d i v i s a c o n l a d o n n a " . N e l l a g i o r n a t a d i v e n e r d ì - r i p o r t a l a n o t a - è p r e v i s t a l a l e c t i o m a g i s t r a l i s d i G i u s e p p e C u r i g l i a n o , p r e s i d e n t e e l e t t o d e l l a E u r o p e a n S o c i e t y f o r M e d i c a l O n c o l o g y ( E s m o ) . " I n E u r o p a - d i c h i a r a - i l t u m o r e d e l l a m a m m e l l a è u n a d e l l e p a t o l o g i e o n c o l o g i c h e p i ù d i f f u s e , c o n o l t r e 3 7 4 m i l a n u o v e d i a g n o s i o g n i a n n o e p i ù d i 9 5 m i l a d e c e s s i . N o n s i t r a t t a e s c l u s i v a m e n t e d i u n a p a t o l o g i a f e m m i n i l e : s e p p u r r a r a , c o l p i s c e a n c h e c i r c a 4 . 4 0 0 u o m i n i l ' a n n o n e l c o n t i n e n t e e u r o p e o . P e r q u e s t o è f o n d a m e n t a l e c o n t i n u a r e a i n v e s t i r e n e l l a r i c e r c a c l i n i c a , s v i l u p p a n d o n u o v i s t r u m e n t i d i a g n o s t i c o - t e r a p e u t i c i e o t t i m i z z a n d o q u e l l i g i à d i s p o n i b i l i . L ' I t a l i a - c o n c l u d e l o s p e c i a l i s t a - f o r n i s c e d a a n n i u n c o n t r i b u t o r i l e v a n t e a l l a r i c e r c a o n c o l o g i c a i n t e r n a z i o n a l e e s i c o l l o c a s t a b i l m e n t e a i p r i m i p o s t i p e r n u m e r o e q u a l i t à d e g l i s t u d i p r e s e n t a t i a i p r i n c i p a l i c o n g r e s s i s c i e n t i f i c i i n t e r n a z i o n a l i " .