R o m a , 1 5 g e n . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " I l p i a n o s t r a t e g i c o p r e s e n t a t o o g g i è u n p i a n o a r t i c o l a t o e c o m p l e s s o c h e d o v r à t r o v a r e u n a c c o r d o a n c h e c o n g l i a l t r i a l l e a t i e d o v r à t r a d u r s i i n a p p l i c a z i o n i c o n c r e t e a t t r a v e r s o d i v e r s i p r o v v e d i m e n t i . L a r e a l t à c i i m p o n e d i c o n s t a t a r e c h e n e l n o s t r o P a e s e c ' è u n a s c a r s a v a l o r i z z a z i o n e d e i m e d i c i g i à d i s p o n i b i l i a l l ’ i n t e r n o d e l S e r v i z i o s a n i t a r i o n a z i o n a l e . I n 1 0 a n n i a b b i a m o p e r s o 4 0 . 0 0 0 m e d i c i e , s o l o n e l p e r i o d o 2 0 2 1 - 2 0 2 3 , n e s o n o u s c i t i 1 5 . 0 0 0 , p e r d i v e r s i f a t t o r i : p e n s i o n a m e n t i , d i m i s s i o n i v o l o n t a r i e , e c a r e n z e n e l r i c a m b i o g e n e r a z i o n a l e . S i a m o q u i n d i d i f r o n t e a u n a s i t u a z i o n e c h e c i o b b l i g a a c e r c a r e s o l u z i o n i c o n c r e t e : d a u n l a t o p e r v a l o r i z z a r e i p r o f e s s i o n i s t i , d a l l ' a l t r o p e r a u m e n t a r e p r e s t a z i o n i e s e r v i z i " . L o h a d e t t o L e t i z i a M o r a t t i , e u r o p a r l a m e n t a r e d i F i - P p e e p r e s i d e n t e d e l l a C o n s u l t a d i F o r z a I t a l i a , i n t e r v e n d o a l l a c o n f e r e n z a s t a m p a ' S a n i t a ' : e l i m i n a r e l e i n c o m p a t i b i l i t à p e r r i d u r r e l e l i s t e d ' a t t e s a e r a f f o r z a r e i l S s n p u b b l i c o ' , o r g a n i z z a t a a l l a C a m e r a d a F o r z a I t a l i a . " L a n o r m a - h a s p i e g a t o M o r a t t i - n e l l o s p e c i f i c o m o d i f i c a l ' a r t i c o l o 4 , c o m m a 7 , d e l l a l e g g e 4 1 2 d e l 1 9 9 1 , e l i m i n a n d o i l d i v i e t o d i c u m u l o t r a i n c a r i c h i c o n v e n z i o n a l i p u b b l i c i e a t t i v i t à a l l e d i p e n d e n z e d i s o g g e t t i p u b b l i c i . T r e n t ' a n n i f a , q u a n d o n a c q u e , i l p r o b l e m a p r i n c i p a l e e r a i l c o n t r o l l o d e l l a s p e s a . O g g i , i n v e c e , i l p r o b l e m a è d i v e r s o : p u r r e s t a n d o f o n d a m e n t a l e l a s o s t e n i b i l i t à e c o n o m i c a , d o b b i a m o r i c o n o s c e r e c h e l ' o f f e r t a s a n i t a r i a n o n è p i ù c o e r e n t e c o n i b i s o g n i d e i c i t t a d i n i " . P e r M o r a t t i " l a d o m a n d a è c r e s c i u t a a c a u s a d e l l ' i n v e c c h i a m e n t o d e l l a p o p o l a z i o n e e d e l l ' a u m e n t o d e l l e p a t o l o g i e c r o n i c h e . Q u e s t a n o r m a - h a s o t t o l i n e a t o - c o n s e n t e a i m e d i c i d i p e n d e n t i e c o n v e n z i o n a t i d i m e t t e r e a d i s p o s i z i o n e p i ù o r e , n a t u r a l m e n t e n e l r i s p e t t o d e l l e n o r m e d i s i c u r e z z a , d e l l a c o m u n i c a z i o n e p r e v e n t i v a e d i c r i t e r i c h i a r i d i t r a c c i a b i l i t à , t r a s p a r e n z a e p i e n o c o n t r o l l o p u b b l i c o . L a p o s s i b i l i t à d i o f f r i r e o r e a g g i u n t i v e c r e a l e c o n d i z i o n i p e r a u m e n t a r e c o n c r e t a m e n t e l ' o f f e r t a . U n m e d i c o o s p e d a l i e r o c h e s v o l g e 3 8 o r e s e t t i m a n a l i p o t r à , c o n q u e s t a n o r m a , o f f r i r e p r e s t a z i o n i a g g i u n t i v e ; a l l o s t e s s o m o d o , u n m e d i c o s p e c i a l i s t a a m b u l a t o r i a l e p o t r à m e t t e r e a d i s p o s i z i o n e o r e i n p i ù , a d e s e m p i o n e l l e C a s e d i c o m u n i t à . Q u e s t o a s p e t t o è d e c i s i v o , p e r c h é c o n l a s c a d e n z a d e l l e m i s u r e d e l P n r r d o v r e m o d i m o s t r a r e n o n s o l o c h e l e s t r u t t u r e s o n o r e a l i z z a t e , m a c h e s o n o a n c h e o p e r a t i v e e d o t a t e d e l p e r s o n a l e n e c e s s a r i o " . " P i ù o r e - h a e v i d e n z i a t o M o r a t t i - s i g n i f i c a m e n o l i s t e d ' a t t e s a e m e n o r i c o r s o a l p r i v a t o . I n s o s t a n z a , l i b e r i a m o r i s o r s e p r o f e s s i o n a l i c h e s o n o g i à n e l s i s t e m a . S e a n c h e s o l o i l 2 0 - 2 5 % d e i m e d i c i p o t e s s e o f f r i r e , i n p i e n a l i b e r t à s e n z a o b b l i g h i , 6 o r e i n p i ù s e t t i m a n a l i , p a r l i a m o d i m i l i o n i d i p r e s t a z i o n i a g g i u n t i v e , c o n u n a r i d u z i o n e e f f e t t i v a d e l l e l i s t e d ' a t t e s a . G l i o b i e t t i v i s o n o c h i a r i : a u m e n t a r e l ' o f f e r t a d i p r e s t a z i o n i s a n i t a r i e p u b b l i c h e e s p e c i a l i s t i c h e ; t r a t t e n e r e i p r o f e s s i o n i s t i n e l S s n , r e n d e n d o l o m e n o r i g i d o e p i ù a t t r a t t i v o ; r a f f o r z a r e l ' i n t e g r a z i o n e t r a o s p e d a l e e t e r r i t o r i o , u n a d e l l e c r i t i c i t à s t o r i c h e d e l n o s t r o s i s t e m a . S i p a s s a c o s ì d a u n m o d e l l o p r o t e z i o n i s t i c o a u n m o d e l l o f o n d a t o s u l l a r e s p o n s a b i l i t à p r o f e s s i o n a l e , c o n l ' o b i e t t i v o d i r e n d e r e i l S s n p i ù f l e s s i b i l e , p i ù a t t r a t t i v o e p i ù v i c i n o a i b i s o g n i d e i c i t t a d i n i , n e l p i e n o r i s p e t t o d e l l ' a r t i c o l o 3 2 d e l l a n o s t r a C o s t i t u z i o n e . C o m e s e m p r e , F o r z a I t a l i a m e t t e a l c e n t r o d e l l a p r o p r i a p r o p o s t a p o l i t i c a l a p e r s o n a e i c i t t a d i n i , m a a n c h e i p r o f e s s i o n i s t i d e l l a s a n i t à , a i q u a l i v a i l n o s t r o r i n g r a z i a m e n t o p e r i l l a v o r o e n c o m i a b i l e c h e s v o l g o n o o g n i g i o r n o " .