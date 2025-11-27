R o m a , 2 7 n o v . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " L a p r e v e n z i o n e è u n o d e i c a p i s a l d i d e l n o s t r o m a n d a t o a l m i n i s t e r o d e l l a S a l u t e e l o s i v e d e a n c h e c o n l e r i s o r s e c h e a n n u a l m e n t e v e n g o n o r i s e r v a t e p e r l a p r e v e n z i o n e . L o d o q u e s t a i n i z i a t i v a , s o p r a t t u t t o p e r i l f a t t o c h e è v o l t a a p e r s o n e c h e s o n o u s c i t e d a l l ' a m b i t o l a v o r a t i v o e a l l a v a l o r i z z a z i o n e d e g l i a n z i a n i i n u n P a e s e , c o m e i l n o s t r o , c h e s t a s p o s t a n d o s e m p r e d i p i ù i n a v a n t l ' a s t i c e l l a d e l l ' a s p e t t a t i v a d i v i t a " . L o h a d e t t o C a r l o M o n t i , c a p o d e l l a s e g r e t e r i a t e c n i c a d e l m i n i s t e r o d e l l a S a l u t e , a l l a v e n t e s i m a e d i z i o n e d e l F o r u m R i s k M a n a g e m e n t d i A r e z z o . " V a l o r i z z a r e e d a r e m a g g i o r e d i g n i t à a l l ' a n z i a n o - c o n t i n u a M o n t i - p u ò d a r e m o l t o s i a a i g i o v a n i , i n t e r m i n i d i e s p e r i e n z a e d i c a p a c i t à , s i a a l o r o s t e s s i : u n i m p e g n o c o s t r u t t i v o v e r s o d e i p r o g e t t i v a l i d i i n e v i t a b i l m e n t e r i p o n e l ' a n z i a n o i n u n r u o l o d i p u n t o d i r i f e r i m e n t o , c o m e a c c a d e v a 3 0 , 4 0 , 5 0 a n n i f a . O g g i i n o s t r i a n z i a n i s o f f r o n o s o p r a t t u t t o i n q u e s t o a s p e t t o , i n u n m o n d o c h e c o r r e v e l o c e , c h e l i p o n e u n p o ' a i m a r g i n i . P e r t a n t o r i p o r t a r e l ' a n z i a n o a l c e n t r o , c o m e p r o t a g o n i s t a , d a l p u n t o d i v i s t a p s i c o - f i s i c o - c o n c l u d e - è u n a s p e t t o f a v o r e v o l e " .