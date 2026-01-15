R o m a , 1 5 g e n . ( A d n k r o n o s ) - È r i p r e s o q u e s t a m a t t i n a i n C o n f e r e n z a u n i f i c a t a i l c o n f r o n t o t r a i l m i n i s t r o R o b e r t o C a l d e r o l i e g l i E n t i t e r r i t o r i a l i i n t e m a d i c r i t e r i p e r l a c l a s s i f i c a z i o n e d e i C o m u n i m o n t a n i , d o p o l a p r o r o g a c h i e s t a d a l l e R e g i o n i e o t t e n u t a c o n l a d i s p o n i b i l i t à d e l m i n i s t r o . D a p a r t e d e l l a C o n f e r e n z a d e l l e R e g i o n i è g i u n t a o g g i u n a p r o p o s t a s o s t e n u t a d a l l a m a g g i o r a n z a d e l l e R e g i o n i m a c h e n o n r a c c o g l i e l ’ u n a n i m i t à , c o m e r i c h i e s t o p e r u n ’ i n t e s a . I n v i r t ù d i c i ò , i l m i n i s t r o - r i f e r i s c e u n c o m u n i c a t o d e l m i n i s t e r o d e g l i A f f a r i r e g i o n a l i - h a c o n f e r m a t o l a p r o p r i a i n t e n z i o n e d i t r o v a r e u n a s o l u z i o n e p o s i t i v a d i q u e s t a v i c e n d a : s i è p r e s o l ’ i m p e g n o d i e l a b o r a r e u n a n u o v a p r o p o s t a e d i f a r l o e n t r o l a p r o s s i m a s e t t i m a n a . T a l e n u o v a p r o p o s t a d e l m i n i s t r o C a l d e r o l i s a r à s o t t o p o s t a a l l a v a l u t a z i o n e d e l l e R e g i o n i , d i U p i e d i A n c i . D o p o d i c h é i l M i n i s t r o i n t e n d e i n c o n t r a r e p e r s o n a l m e n t e i n p r e s e n z a i p r e s i d e n t i F e d r i g a , G a n d o l f i e M a n f r e d i p e r p r o s e g u i r e i l l a v o r o n e l l ’ o t t i c a d e l l a l e a l e c o l l a b o r a z i o n e . I n u n c l i m a d i d i a l o g o e c o l l a b o r a z i o n e , r e s t a f e r m a e c o n d i v i s a t r a t u t t i - s i l e g g e a n c o r a n e l l a n o t a - l a v o l o n t à d i t r o v a r e u n ’ i n t e s a s u d e i p a r a m e t r i c h e r i c o n o s c a n o l e v e r e z o n e m o n t a n e e v a d a n o d u n q u e a r i s o l v e r e l e e v i d e n t i s t o r t u r e d e l l ’ a t t u a l e e l e n c o , r i s p e t t a n d o s i a l a l e g g e 1 3 1 c h e l a C o s t i t u z i o n e . È s t a t o i n f a t t i n u o v a m e n t e s o t t o l i n e a t o c h e t r a i C o m u n i a t t u a l m e n t e p r e s e n t i n e l l ’ e l e n c o v i s i a n o r e a l t à c h e n u l l a h a n n o a c h e v e d e r e c o n l a m o n t a g n a , e c h e t a l e p a r a d o s s o v a d a r i s o l t o c o n b u o n s e n s o . N e l c o r s o d e l l a s e d u t a , a b e n e f i c i o d e g l i E n t i t e r r i t o r i a l i e p e r a s s i c u r a r e l a m a s s i m a c h i a r e z z a , i l m i n i s t r o h a s o t t o l i n e a t o c o m e i l n u o v o e l e n c o d e i C o m u n i m o n t a n i n o n r e n d a a u t o m a t i c o a l c u n t a g l i o d e l l e r i s o r s e . È s t a t o i n f a t t i r i c o r d a t o c h e l a l e g g e 1 3 1 p r e v e d e e s p r e s s a m e n t e l a p o s s i b i l i t à p e r l e R e g i o n i d i d e s t i n a r e l a p r o p r i a q u o t a r e g i o n a l e d e l F o s m i t i n p i e n a a u t o n o m i a , c o m p r e n d e n d o d u n q u e a n c h e q u e i C o m u n i e v e n t u a l m e n t e e s c l u s i d a l n u o v o e l e n c o .