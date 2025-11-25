R o m a , 2 5 n o v . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " P e r l a p r i m a v o l t a a b b i a m o i n I t a l i a u n a l e g g e c h e s i p r e n d e c u r a d i t u t t i g l i a n z i a n i d e l n o s t r o P a e s e : n o n s i p r e v e d e p i ù l ' i n t e r v e n t o p r e s t a z i o n a l e , m a t u t t a l a s o c i e t à - d a l G o v e r n o a l l e a m m i n i s t r a z i o n i , f i n o a l t e r z o s e t t o r e - p r e n d e i n c a r i c o g l i a n z i a n i a f f i n c h é p o s s a n o r e s t a r e n e i l o r o a m b i e n t i e d e s s e r e a c c u d i t i a s e c o n d a d e i l o r o b i s o g n i " . C o s ì m o n s i g n o r V i n c e n z o P a g l i a , p r e s i d e n t e d e l l a C o m m i s s i o n e p e r l a r i f o r m a d e l l ' a s s i s t e n z a s a n i t a r i a e s o c i o s a n i t a r i a d e l l a p o p o l a z i o n e a n z i a n a p r e s s o i l m i n i s t e r o d e l l a S a l u t e , a l F o r u m R i s k M a n a g e m e n t i n c o r s o a d A r e z z o , h a c o m m e n t a t o l ' i m p o r t a n z a d e l l a l e g g e 2 3 m a r z o 2 0 2 3 , n . 3 3 , c h e d e l e g a i l G o v e r n o a r i o r d i n a r e l e p o l i t i c h e p e r l e p e r s o n e a n z i a n e , p u n t a n d o a u n s i s t e m a i n t e g r a t o d i a s s i s t e n z a . L ' a l l u n g a r s i d e l l ' a s p e t t a t i v a d i v i t a i n I t a l i a , s p i e g a m o n s i g n o r P a g l i a , r e n d e n e c e s s a r i o " r i o r g a n i z z a r e c o m p l e t a m e n t e " q u a n t o p r e v i s t o p e r " l ' e t à d e l l a v e c c h i a i a . S i s o n o a g g i u n t i " , a l l a s p e r a n z a d i v i t a d e l l e p e r s o n e , " 2 0 o 3 0 a n n i i n p i ù s u i q u a l i n o n s i è m a i f a t t a u n a r i f l e s s i o n e n é p o l i t i c a , n é e c o n o m i c a , n é s o c i a l e , n é s p i r i t u a l e , n é c u l t u r a l e . A n z i - o s s e r v a - l a v e c c h i a i a f i n o r a è s t a t a d i s p r e z z a t a . M a q u e s t a l e g g e a i u t a a c o m p r e n d e r e c h e " q u e s t e p e r s o n e p o s s o n o e s s e r e i n v e c e " u n a g r a n d e r i s o r s a c h e c h i e d e d i e s s e r e m e s s a i n g r a d o d i p o t e r c o n t i n u a r e a d o n a r e a l p r o p r i o P a e s e 3 0 a n n i d i v i t a c o s ì c o m e s o n o , m a d i g n i t o s i " . " N e s s u n o d e v e e s s e r e l a s c i a t o s o l o - a v v e r t e m o n s i g n o r P a g l i a - I n q u e s t o c ' è d a s u p e r a r e , c o m e f a l a l e g g e 3 3 , l a d i s t i n z i o n e t r a s a n i t a r i o e s o c i a l e : g l i a n z i a n i n o n h a n n o b i s o g n o s o l o d e l l ' i n i e z i o n e , m a a n c h e d e l l a c o m p a g n i a . L a s o l i t u d i n e n o n è u n a q u e s t i o n e s a n i t a r i a , m a l o d i v e n t a i l g i o r n o d o p o . E c c o p e r c h é s i t r a t t a d i i n v e n t a r e u n m o d o d i g n i t o s o d i v i v e r e , p e r c h é s i p o s s a i n v e c c h i a r e d e g n a m e n t e n e l n o s t r o P a e s e . I n q u e s t o s e n s o - a g g i u n g e - l a l e g g e p o n e l ' I t a l i a i n u n a c o n d i z i o n e m o l t o d i g n i t o s a n e l l ' i n t e r a E u r o p a : è i l p r i m o P a e s e c h e h a u n a l e g g e d i q u e s t o g e n e r e . F o r s e p o s s i a m o d a r e a n c h e q u a l c h e s u g g e r i m e n t o a g l i a l t r i P a e s i . E ' g i à s u c c e s s o " . A t a l e p r o p o s i t o " s i a m o s t a t i i n v i t a t i i n S e r b i a , s a r e m o i n B a h r a i n , n e g l i a l t r i P a e s i a r a b i , m a l ' a m b i z i o n e d e v e e s s e r e g r a n d e p e r c h é c i s t a n n o a c u o r e t u t t i g l i a n z i a n i , c h e n o n d e v o n o e s s e r e l a s c i a t i s o l i , m a a c c u d i t i i n m o d o d a p o t e r v i v e r e d e g n a m e n t e q u e s t ' u l t i m a p a r t e d e l l a l o r o v i t a " .