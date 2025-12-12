R o m a , 1 2 d i c . ( A d n k r o n o s ) - “ H o a p p r e s o l a n o t i z i a r e l a t i v a a l l a r i c h i e s t a d i r i n v i o a g i u d i z i o n e i c o n f r o n t i d e l p r e s i d e n t e d e l l a R e g i o n e M o l i s e , F r a n c e s c o R o b e r t i . C o n o s c o F r a n c e s c o c o m e a m m i n i s t r a t o r e s e r i o , p e r s o n a p e r b e n e e u o m o d e l l e i s t i t u z i o n i , c h e i n q u e s t i a n n i h a l a v o r a t o c o n i m p e g n o e d e d i z i o n e p e r i l s u o t e r r i t o r i o . A l u i v a l a m i a v i c i n a n z a u m a n a e i s t i t u z i o n a l e , n e l l a c o n v i n z i o n e c h e s a p r à a f f r o n t a r e q u e s t o m o m e n t o c o n s e r e n i t à e t r a s p a r e n z a " . L o a f f e r m a i l s e n a t o r e e s e g r e t a r i o r e g i o n a l e d i F o r z a I t a l i a i n M o l i s e , C l a u d i o L o t i t o . " A l l o s t e s s o t e m p o , c o m e h o s e m p r e s o s t e n u t o , h o m a s s i m o r i s p e t t o e p i e n a f i d u c i a n e l l a v o r o d e l l a m a g i s t r a t u r a , c h i a m a t a a d a c c e r t a r e i f a t t i c o n r i g o r e e n e l r i s p e t t o d e l l e g a r a n z i e p r e v i s t e d a l n o s t r o o r d i n a m e n t o . È f o n d a m e n t a l e - a g g i u n g e l ' e s p o n e n t e a z z u r r o - c h e o g n i v a l u t a z i o n e a v v e n g a n e l l e s e d i c o m p e t e n t i , s e n z a p r o c e s s i s o m m a r i n é s t r u m e n t a l i z z a z i o n i m e d i a t i c h e . C o n f i d o c h e i l p e r c o r s o g i u d i z i a r i o s a p r à f a r e p i e n a c h i a r e z z a , n e l r i s p e t t o d e l p r i n c i p i o d i p r e s u n z i o n e d i i n n o c e n z a c h e è p i l a s t r o d e l l o S t a t o d i d i r i t t o ” .