R o m a , 8 d i c . ( A d n k r o n o s ) - T u r n b u l l & A s s e r , l a s t o r i c a c a m i c e r i a e c a s a d i a b b i g l i a m e n t o b r i t a n n i c a f o n d a t a 1 4 0 a n n i f a , h a n o m i n a t o i l r i n o m a t o d e s i g n e r i t a l i a n o R o b e r t o M e n i c h e t t i D i r e t t o r e C r e a t i v o . Q u e s t a n o m i n a , s i l e g g e i n u n a n o t a , " s e g n a u n m o m e n t o s i g n i f i c a t i v o n e l l a s t o r i a d e l l a m a i s o n , c h e c o n t i n u a a u n i r e u n o r g o g l i o s o p a t r i m o n i o a r t i g i a n a l e a u n a v i s i o n e c o n t e m p o r a n e a d e l l ’ e l e g a n z a " . N e l s u o r u o l o , M e n i c h e t t i s u p e r v i s i o n e r à l a d i r e z i o n e c r e a t i v a d i t u t t o i l g u a r d a r o b a T u r n b u l l , d a l l e c a m i c i e , a g l i a b i t i , c a p i s p a l l a e a c c e s s o r i s u m i s u r a . R o b e r t o M e n i c h e t t i a v r à i n o l t r e u n r u o l o c h i a v e n e l l o s v i l u p p o d i n u o v e s i n e r g i e e i n i z i a t i v e d i d e s i g n c h e v a l o r i z z i n o l a r e p u t a z i o n e d e l l a c a s a p e r l a q u a l i t à s e n z a c o m p r o m e s s i e l ’ e l e g a n z a s e n z a t e m p o . N a t o n e g l i S t a t i U n i t i e c r e s c i u t o i n I t a l i a , M e n i c h e t t i h a s v i l u p p a t o u n a p r o s p e t t i v a i n t e r n a z i o n a l e c h e h a d e f i n i t o l a s u a s t r a o r d i n a r i a c a r r i e r a . H a i n i z i a t o a P a r i g i a l f i a n c o d i C l a u d e M o n t a n a i n g i o v a n e e t à , p r i m a d i e n t r a r e a f a r p a r t e d e l G f t ( G r u p p o F i n a n z i a r i o T e s s i l e ) , a l l o r a l e a d e r n e l l a g e s t i o n e d e l l e l i c e n z e p e r g r a n d i m a i s o n d i m o d a c o m e V a l e n t i n o e A r m a n i . S u c c e s s i v a m e n t e , l ’ a m m i n i s t r a t o r e d e l e g a t o d i G f t , R o l a n d B ö h l e r , l o h a s c e l t o p e r e n t r a r e i n J i l S a n d e r n e g l i a n n i ’ 9 0 , d o v e h a l a n c i a t o l a c o l l e z i o n e u o m o , c o n s o l i d a n d o l a s u a r e p u t a z i o n e p e r l e l i n e e p u r e e l e f o r m e r a f f i n a t e . M e n i c h e t t i h a p o i g u i d a t o l a r i n a s c i t a d i B u r b e r r y , r i n g i o v a n e n d o l ’ i m m a g i n e d e l m a r c h i o e q u a s i d e c u p l i c a n d o l e v e n d i t e i n u n p e r i o d o c r u c i a l e d i t r a s f o r m a z i o n e . H a m o d e r n i z z a t o i l c e l e b r e m o t i v o ' c h e c k ' e l o h a r e i n t r o d o t t o i n u n a v e r s i o n e n u o v a e d u r a t u r a , c o n i l s o s t e g n o d e l l ' a l l o r a p r e s i d e n t e d i B u r b e r r y , V i c t o r B a r n e t t . I n s e g u i t o è s t a t o D i r e t t o r e C r e a t i v o d i C é l i n e e c o n s u l e n t e p e r d i v e r s e p r e s t i g i o s e m a i s o n , d a C e r r u t i a B a l l a n t y n e . C o n o s c i u t o p e r l a s u a f i l o s o f i a ' e s s e n z i a l i s t a ' - " C e r c o l ’ e s s e n z a d e l l a f o r m a , r i f i u t a n d o l o s p e t t a c o l o d e l l a m o d a " - M e n i c h e t t i p o r t a u n a p p r o c c i o s c u l t o r e o a l l e p r o p o r z i o n i e a i m a t e r i a l i c h e è d i v e n t a t o u n s e g n o d i s t i n t i v o d e l l a s u a c a r r i e r a . O l t r e a l a v o r a r e s u l d e s i g n , M e n i c h e t t i c o l l a b o r e r à c o n g l i a r t i g i a n i a l t a m e n t e q u a l i f i c a t i d i T u r n b u l l & A s s e r n e i l a b o r a t o r i d i G l o u c e s t e r e L o n d r a , c o n c e n t r a n d o s i s u l l ’ i n n o v a z i o n e n e l l o s v i l u p p o d e i t e s s u t i , s u l l e p r a t i c h e s o s t e n i b i l i e s u l l e t e c n i c h e s a r t o r i a l i s u m i s u r a . " P o r t e r à u n v a l o r e i n e s t i m a b i l e a l l a m a i s o n g r a z i e a l s u o , i n t e r n a z i o n a l m e n t e r i c o n o s c i u t o , a p p r o c c i o u n i c o e q u a s i m a n i a c a l e a f o r m e e p o s t u r e r i f l e s s e n e i s u o i m o d e l l i , c o n c e p i t i e c a l i b r a t i p e r l e g e n e r a z i o n i m o d e r n e . L ’ o b i e t t i v o è r a f f o r z a r e l a p r e s e n z a g l o b a l e d i T u r n b u l l & A s s e r r i m a n e n d o f e d e l e a l l a s u a a n c e s t r a l e e r e d i t a ' l e g a t a a l m o n d o d i J e r m y n S t " , s o t t o l i n e a i l g r u p p o . T u r n b u l l & A s s e r , r i l e v a R o b e r t o M e n i c h e t t i , D i r e t t o r e C r e a t i v o d i T u r n b u l l & A s s e r , " r a p p r e s e n t a p i ù d i u n m a r c h i o ; è u n ’ e s p r e s s i o n e v i v e n t e d e l l o s t i l e e d e l l ’ e l e g a n z a b r i t a n n i c i , c o s t r u i t a c o n c u r a n e l c o r s o d e l l e g e n e r a z i o n i . È s t r a o r d i n a r i o c h e l a m a i s o n a b b i a p r e s e r v a t o c o s ì f e d e l m e n t e l a p r o p r i a i d e n t i t à , r i m a n e n d o i n a t t a c c a t a d a l l e m o d e p a s s e g g e r e , e c h e l ’ a b b i a c o n d o t t a f i n o a i g i o r n i n o s t r i c o n d e d i z i o n e s o t t o l a g u i d a d i J a m e s e d e l l a s u a f a m i g l i a . E s s e r e i n c a r i c a t o d e l s u o f u t u r o c r e a t i v o è p e r m e u n o n o r e e u n a r e s p o n s a b i l i t à . L a m i a f i l o s o f i a è s e m p r e s t a t a q u e l l a d i c e r c a r e l ’ e s s e n z a d e l l a f o r m a — c h i a r e z z a , p r o p o r z i o n e e a t e m p o r a l i t à — p i u t t o s t o c h e i l r u m o r e d e l l e t e n d e n z e p a s s e g g e r e . I n T u r n b u l l & A s s e r , q u e s t a f i l o s o f i a i n c o n t r a u n ’ e r e d i t à a r t i g i a n a l e s e n z a e g u a l i . L a m i a v i s i o n e è q u e l l a d i m a n t e n e r e e p r o t e g g e r e q u e s t a t r a d i z i o n e i n t r o d u c e n d o a l c o n t e m p o i n n o v a z i o n i d i s c r e t e c h e p e r m e t t a n o a l l a s u a v o c e d i c o n t i n u a r e a r i s u o n a r e t r a i c l i e n t i p i ù e s i g e n t i d e l m o n d o " . L a n o m i n a d i R o b e r t o , c o m m e n t a J a m e s F a y e d , P r e s i d e n t e d i T u r n b u l l & A s s e r , " r i f l e t t e l a n o s t r a a m b i z i o n e d i i n f o n d e r e n u o v a e n e r g i a a l n o s t r o g u a r d a r o b a , r i m a n e n d o f e d e l i a l l ’ a r t i g i a n a l i t à c h e d e f i n i s c e T u r n b u l l & A s s e r d a o l t r e u n s e c o l o . L a s u a c o m p r o v a t a c a p a c i t à d i m o d e r n i z z a r e l e c a s e s t o r i c h e r i s p e t t a n d o n e i l D n a l o r e n d e i l p a r t n e r i d e a l e p e r i l f u t u r o . Q u e l f u t u r o c o n t i n u a a e s s e r e p l a s m a t o d a l l a m a e s t r i a d e i n o s t r i a r t i g i a n i a L o n d r a e G l o u c e s t e r e d a l l a n o s t r a c o s t a n t e c o n v i n z i o n e n e l v a l o r e d e l ‘ M a d e i n E n g l a n d ’ . S i a m o c e r t i c h e l ’ e s p e r i e n z a i n t e r n a z i o n a l e d i R o b e r t o e l a s u a c o m p r o v a t a l e a d e r s h i p c r e a t i v a g a r a n t i r a n n o i l s u c c e s s o e l a c r e s c i t a c o n t i n u a d e l l a n o s t r a m a i s o n " .