R o m a , 1 8 f e b . ( A d n k r o n o s ) - M e n o d i 1 i t a l i a n o s u 5 p o s s i e d e u n ’ a u t o g r e e n ( i l 1 7 % ) , m a u n i t a l i a n o s u d u e ( i l 5 1 % ) s t a v a l u t a n d o d i c o m p r a r n e u n a . T u t t a v i a , g l i i t a l i a n i s e m b r a n o p r o p e n s i a c a m b i a r e t r e n d : g i à 1 s u 4 h a p r o v a t o u n ’ a u t o e l e t t r i c a ( 2 6 % ) e i l f u l l h y b r i d è l a s o l u z i o n e p i ù i n d i c a t a q u a n d o s i v a l u t a l ’ a c q u i s t o d i u n a n u o v a v e t t u r a ( 2 7 % ) . L e p r i n c i p a l i b a r r i e r e a l l ’ a c q u i s t o d e l l e a u t o e l e t t r i c h e s o n o i l c o s t o e l e v a t o ( 6 2 % ) s e g u i t o d a i t e m p i d i r i c a r i c a l u n g h i ( 5 0 % ) . S o n o i r i s u l t a t i d e l l ’ i n d a g i n e r e a l i z z a t a d a Y o u G o v p e r R e p o w e r , c o n l ’ o b i e t t i v o d i v a l u t a r e i l m e r c a t o d e l l e a u t o e l e t t r i c h e i n I t a l i a i n s i e m e a c o n o s c e n z e e a b i t u d i n i d e i c i t t a d i n i , p r e s e n t a t i n e l X W h i t e P a p e r , ' L a t r a n s i z i o n e n e l l ’ e r a p o s t i d e o l o g i c a ' , p u b b l i c a t o d a l g r u p p o a t t i v o n e l s e t t o r e e n e r g e t i c o e d e l l a m o b i l i t à s o s t e n i b i l e . Q u e s t a e d i z i o n e d e l d o c u m e n t o r a f f o r z a l a d i m e n s i o n e d i p i a t t a f o r m a d i c o n t e n u t i f r u i b i l i i n m a n i e r a n o n l i n e a r e , a n d a n d o a d a p p r o f o n d i r e s o l o i t e m i a c u i s i è p i ù i n t e r e s s a t i . O g n i c a p i t o l o è i n f a t t i a b b i n a t o , a s e c o n d a d e l t e m a a p p r o f o n d i t o , a u n a p u n t a t a d i ' R u m o r s d ’ A m b i e n t e - A l l a r i c e r c a d e l l a s o s t e n i b i l i t à ' , i l p o d c a s t d i R e p o w e r d i c u i i n p r i m a v e r a è a t t e s a l a s e s t a s t a g i o n e . O g n i c a p i t o l o o s p i t a i n o l t r e u n a s e r i e d i i n t e r v i s t e a d e s p e r t i p e r a p p r o f o n d i r e l e m o l t e p l i c i t e m a t i c h e d e l l a m o b i l i t à s o s t e n i b i l e : d a F r a n c e s c o Z i r p o l i , d i r e t t o r e d e l C e n t e r f o r A u t o m o t i v e a n d M o b i l i t y I n n o v a t i o n a l l ’ U n i v e r s i t à C a ’ F o s c a r i V e n e z i a a F a b i o O r e c c h i n i d i r e t t o r e d e l C e n t e r f o r A u t o m o t i v e R e s e a r c h a n d E v o l u t i o n a l l ’ U n i v e r s i t à G u g l i e l m o M a r c o n i d i R o m a , d a V i t o D i N o t o , d o c e n t e a l D i p a r t i m e n t o d i I n g e g n e r i a I n d u s t r i a l e d e l l ’ U n i v e r s i t à d e g l i S t u d i d i P a d o v a , a l l ’ a r c h i t e t t o e u r b a n i s t a d i f a m a m o n d i a l e C a r l o R a t t i . “ N e l 2 0 2 5 i l m e r c a t o d e l l e a u t o e l e t t r i c h e è t o r n a t o a c r e s c e r e - c o m m e n t a F a b i o B o c c h i o l a , C e o d i R e p o w e r I t a l i a n e l l ’ i n t r o d u z i o n e a l W h i t e P a p e r - s o s t e n u t o d a p o l i t i c h e d i i n c e n t i v a z i o n e e d a u n a r e t e d i r i c a r i c a s e m p r e p i ù c a p i l l a r e . È u n o s c e n a r i o i n c o r a g g i a n t e , c h e r e s t i t u i s c e l ’ i m m a g i n e d i u n a t e c n o l o g i a c h e s t a p r o g r e s s i v a m e n t e u s c e n d o d a u n a f a s e p i o n i e r i s t i c a p e r e n t r a r e i n u n a s t a g i o n e d i m a t u r i t à . P e r q u e s t o a b b i a m o d e c i s o d i d e d i c a r e i l t e m a d e l W h i t e P a p e r a q u e s t o c a m b i o d i a p p r o c c i o , c h e c i c o n d u c e i n u n ’ e r a ‘ p o s t i d e o l o g i c a ’ i n c u i l ’ e l e t t r i c o r a p p r e s e n t a u n a s o l u z i o n e c h e n o n v a s c e l t a s o l o p e r u n a q u e s t i o n e d i v a l o r i o r e s p o n s a b i l i t à , m a p e r c h é h a s e n s o c o m e t e c n o l o g i a m a t u r a ” . D a l l ' i n d a g i n e e m e r g e , p o i , c h e i l 5 0 % d e g l i i t a l i a n i p o s s i e d e u n ’ a u t o a b e n z i n a , i l 3 5 % d i e s e l , i l 1 0 % G p l . L ’ a u t o e l e t t r i c a è p o c o d i f f u s a : s o l o i l 2 % l a p o s s i e d e , c o m e l e s o l u z i o n i i b r i d e ( f u l l h y b r i d 6 % , m i l d h y b r i d 5 % , g a s n a t u r a l e c o m p r e s s o 3 % , p l u g - i n h y b r i d 2 % ) . T u t t a v i a , g l i i t a l i a n i s e m b r a n o p r o p e n s i a c a m b i a r e t r e n d : g i à 1 s u 4 h a p r o v a t o u n ’ a u t o e l e t t r i c a ( 2 6 % ) e i l f u l l h y b r i d è l a s o l u z i o n e p i ù i n d i c a t a q u a n d o s i v a l u t a l ’ a c q u i s t o d i u n a n u o v a v e t t u r a ( 2 7 % ) , m e n t r e i l 1 8 % c o n s i d e r a l ’ a c q u i s t o d i u n v e i c o l o e l e t t r i c o . L e p r i n c i p a l i b a r r i e r e a l l ’ a c q u i s t o d e l l e a u t o e l e t t r i c h e s o n o - r i l e v a l o s t u d i o - i l c o s t o e l e v a t o ( 6 2 % ) , i t e m p i d i r i c a r i c a l u n g h i ( 5 0 % ) , l a s c a r s a d i s p o n i b i l i t à d i c o l o n n i n e d i r i c a r i c a ( 4 7 % ) , l ’ i n a d e g u a t e z z a p e r i v i a g g i l u n g h i ( 4 5 % ) e l ’ a u t o n o m i a l i m i t a t a ( 4 4 % ) . I l l i v e l l o d i c o n o s c e n z a s u l m e r c a t o d e l l e a u t o e l e t t r i c h e è s c a r s o : m e n o d i 1 i t a l i a n o s u 5 s i r e p u t a b e n e i n f o r m a t o ( 1 7 % ) e i l m e z z o d i i n f o r m a z i o n e p r i n c i p a l e è i l p a s s a p a r o l a ( 3 9 % ) . S o l o 2 i t a l i a n i s u 1 0 p e n s a n o c h e c i s i a n o a b b a s t a n z a c o l o n n i n e d i r i c a r i c a p e r a u t o e l e t t r i c h e . C i s o n o , p o i , a l c u n e o p i n i o n i c o n t r a s t a n t i s u l l e a u t o e l e t t r i c h e : 2 i t a l i a n i s u 3 r i t e n d o n o i m p o r t a n t e p o s s e d e r e u n ’ a u t o e s o n o c o n v i n t i c h e l e a u t o e l e t t r i c h e s i d i f f o n d e r a n n o s e m i g l i o r e r a n n o l e i n f r a s t r u t t u r e ; 1 s u 3 c r e d e c h e i l p r e z z o s a l i r à e c h e l e a u t o e l e t t r i c h e i n q u i n i n o p i ù d i q u e l l e a b e n z i n a , m e n t r e 1 s u 2 p e n s a c h e n e c e s s i t i n o d i u n a m a n u t e n z i o n e c o s t o s a e c o m p l i c a t a .