R o m a , 2 9 a g o . ( A d n k r o n o s ) - L ' I t a l i a e l ' A r a b i a S a u d i t a c o n d i v i d o n o l ' o b i e t t i v o c o m u n e d i c o s t r u i r e u n M e d i o O r i e n t e s t a b i l e , p a c i f i c o e p r o s p e r o , u n i m p e g n o c h e h a p r e s o f o r m a c o n l ' a v v i o d e l C o n s i g l i o d i p a r t e n a r i a t o s t r a t e g i c o t r a A r a b i a S a u d i t a e I t a l i a a l l ' i n i z i o d i q u e s t ' a n n o . L o h a d e t t o i l m i n i s t r o d e g l i E s t e r i A n t o n i o T a j a n i a l q u o t i d i a n o a r a b o A s h a r q A l - A w s a t , a g g i u n g e n d o c h e i l C o n s i g l i o , a v v i a t o n e l g e n n a i o 2 0 2 5 d a l p r i n c i p e e r e d i t a r i o M o h a m m e d b i n S a l m a n e d a l p r i m o m i n i s t r o G i o r g i a M e l o n i , h a r a f f o r z a t o i l d i a l o g o p o l i t i c o e i l c o o r d i n a m e n t o a t t r a v e r s o c o n s u l t a z i o n i r e g o l a r i v o l t e a s o s t e n e r e l a p a c e , l a s t a b i l i t à e a d a f f r o n t a r e l e s f i d e g l o b a l i . T a j a n i , s c r i v e i l g i o r n a l e , h a a f f e r m a t o c h e i c o n f l i t t i a G a z a e i n S i r i a s o n o s t a t i e s e m p i l a m p a n t i d i i m p e g n o c o n g i u n t o , e h a s o t t o l i n e a t o c h e R o m a h a c o l l a b o r a t o c o n R i a d n e l l ' a m b i t o d e l l a " C o n f e r e n z a i n t e r n a z i o n a l e p e r l a s o l u z i o n e d e i d u e S t a t i " e h a p a r t e c i p a t o a l l ' i n c o n t r o c o - o s p i t a t o d a l l ' A r a b i a S a u d i t a e d a l l a F r a n c i a a N e w Y o r k i l m e s e s c o r s o . T a j a n i h a s o t t o l i n e a t o l ' u r g e n t e n e c e s s i t à d i g a r a n t i r e u n c e s s a t e i l f u o c o a G a z a , l i b e r a r e g l i o s t a g g i e g a r a n t i r e i l p i e n o a c c e s s o u m a n i t a r i o . H a a f f e r m a t o c h e l ' I t a l i a è p r o n t a a c o n t r i b u i r e a q u a l s i a s i p o t e n z i a l e m i s s i o n e O n u g u i d a t a d a i P a e s i a r a b i e a l l a r i c o s t r u z i o n e d i G a z a . I t a l i a e A r a b i a S a u d i t a s o s t e n g o n o i l g o v e r n o s i r i a n o c o m e l a " m i g l i o r e s p e r a n z a " p e r D a m a s c o d i p r o g r e d i r e v e r s o u n s i s t e m a p i ù i n c l u s i v o e d e m o c r a t i c o , h a a g g i u n t o T a j a n i . E n t r a m b i i P a e s i , h a d e t t o , s i i m p e g n a n o a m i g l i o r a r e l e c o n d i z i o n i d e i s i r i a n i a t t r a v e r s o a i u t i u m a n i t a r i , s f o r z i d i r i p r e s a t e m p e s t i v i e s o s t e g n o e c o n o m i c o d o p o l a r e v o c a d e l l e s a n z i o n i , u n a d e c i s i o n e c h e e n t r a m b i g l i S t a t i h a n n o a p p o g g i a t o f i n d a l l ' i n i z i o . R i g u a r d o a l l o S t a t o p a l e s t i n e s e , i l v i c e p r e m i e r h a a f f e r m a t o c h e l ' I t a l i a c o n s i d e r a l a c r e a z i o n e d i u n o S t a t o p a l e s t i n e s e i n d i p e n d e n t e f o n d a m e n t a l e p e r l a s o l u z i o n e d e i d u e S t a t i . H a p e r ò s o s t e n u t o c h e i l r i c o n o s c i m e n t o d o v r e b b e a v v e n i r e a t t r a v e r s o u n p r o c e s s o p o l i t i c o s o t t o i l p a t r o c i n i o i n t e r n a z i o n a l e , a v v e r t e n d o c h e i n i z i a t i v e u n i l a t e r a l i p o t r e b b e r o a r r e c a r e p i ù d a n n i c h e b e n e f i c i . R o m a s t a l a v o r a n d o - h a d e t t o a n c o r a i l v i c e p r e m i e r - p e r c r e a r e l e c o n d i z i o n i p e r i l r i c o n o s c i m e n t o p o l i t i c o m i g l i o r a n d o g l i s t a n d a r d d i v i t a i n C i s g i o r d a n i a e a G a z a , c i t a n d o l ' i n i z i a t i v a i t a l i a n a " C i b o p e r G a z a " , c h e h a c o n s e g n a t o o l t r e 2 0 0 t o n n e l l a t e d i c i b o e f o r n i t u r e m e d i c h e e e v a c u a t o o l t r e 1 8 0 b a m b i n i e l e l o r o f a m i g l i e . I n t o t a l e , c i r c a 1 . 0 0 0 p a l e s t i n e s i s i t r o v a n o o r a i n I t a l i a , r e n d e n d o l ' I t a l i a i l p r i m o P a e s e o c c i d e n t a l e a f o r n i r e t a l e s u p p o r t o . S u l f r o n t e e c o n o m i c o , T a j a n i h a d e s c r i t t o l ' A r a b i a S a u d i t a c o m e i l m e r c a t o d i e s p o r t a z i o n e i t a l i a n o i n p i ù r a p i d a c r e s c i t a i n M e d i o O r i e n t e n e l 2 0 2 4 e u n p a r t n e r s t r a t e g i c o n e l l ' a t t u a z i o n e d e l l a V i s i o n 2 0 3 0 . H a a f f e r m a t o c h e l a c o o p e r a z i o n e s i e s t e n d e o l t r e i l c o m m e r c i o , i n c l u d e n d o i n v e s t i m e n t i , t e c n o l o g i a e c o n d i v i s i o n e d i c o m p e t e n z e , c o n l ' e n e r g i a c o m e p i l a s t r o c e n t r a l e .