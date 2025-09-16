D a m a s c o , 1 6 s e t . ( A d n k r o n o s ) - I l m i n i s t e r o d e g l i E s t e r i s i r i a n o h a a n n u n c i a t o c h e s t a l a v o r a n d o a u n " a c c o r d o d i s i c u r e z z a " c o n I s r a e l e . " G l i S t a t i U n i t i , i n c o n s u l t a z i o n e c o n i l g o v e r n o s i r i a n o , l a v o r e r a n n o p e r r a g g i u n g e r e i n t e s e d i s i c u r e z z a c o n I s r a e l e p e r q u a n t o r i g u a r d a l a S i r i a m e r i d i o n a l e , c h e a f f r o n t e r a n n o l e l e g i t t i m e p r e o c c u p a z i o n i d i s i c u r e z z a s i a d e l l a S i r i a c h e d i I s r a e l e , a f f e r m a n d o a l c o n t e m p o l a s o v r a n i t à e l ' i n t e g r i t à t e r r i t o r i a l e d e l l a S i r i a . L a G i o r d a n i a s o s t e r r à q u e s t o s f o r z o , a n c h e a t t r a v e r s o i n c o n t r i c o n g i u n t i " , s i l e g g e n e l t e s t o - p u b b l i c a t o d a l l a S i r i a e c o n c o r d a t o c o n G i o r d a n i a e S t a t i U n i t i - d e l l a " r o a d m a p p e r l a r i s o l u z i o n e d e l l a c r i s i n e l l a p r o v i n c i a d i A s - S u w a y d a e l a s t a b i l i z z a z i o n e d e l s u d " .