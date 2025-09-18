R o m a , 1 8 s e t ( A d n k r o n o s ) - " A b b i a m o c h i e s t o a l g o v e r n o , i n s i e m e a l l e a l t r e o p p o s i z i o n i , u n a c o m u n i c a z i o n e d e l l a p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o M e l o n i c h e , r i c o r d o , è i n p a r t e n z a p e r N e w Y o r k s e n z a c h e q u e s t o P a r l a m e n t o e l ' I t a l i a s a p p i a n o a n c o r a c h e c o s a a n d r à a f a r e , c h e c o s a a n d r à a d i r e " . L o h a d e t t o E l l y S c h l e i n , i n T r a n s a t l a n t i c o , a p r o p o s i t o d e l l a s i t u a z i o n e i n M e d i o o r i e n t e . " L e p a r o l e t e r r i f i c a n t i d i S m o t r i c h , c h e a n n u n c i a c h e G a z a s a r à u n o s t r a o r d i n a r i o o c c a s i o n e d ' o r o i m m o b i l i a r e , u n a m i n i e r a d ' o r o i m m o b i l i a r e , s o n o p a r o l e v e r g o g n o s e e i n a c c e t t a b i l i . Q u e s t o g o v e r n o n o n h a n e m m e n o c o n d a n n a t o q u e s t e p a r o l e e n o i v o g l i a m o c h e l a p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o v e n g a i n q u e s t o P a r l a m e n t o a d a r e o c c a s i o n e a q u e s t o P a r l a m e n t o d i e s p r i m e r s i v o t a n d o , p e r c h é n o n è p o s s i b i l e c h e c o n g r a v e r i t a r d o l ' U n i o n e e u r o p e a s i s t i a m u o v e n d o p e r c h i e d e r e s a n z i o n i , p e r f a r e p r e s s i o n e e f e r m a r e i c r i m i n i d i N e t a n y a h u a G a z a c o m e i n C i s g i o r d a n i a , e n o i n o n s a p p i a m o c h e c o s a s t i a f a c e n d o i l g o v e r n o i t a l i a n o " . " N o n s a p p i a m o p e r c h é i l c o m m i s s a r i o F i t t o n o n a b b i a p a r t e c i p a t o a q u e s t a i m p o r t a n t e d i s c u s s i o n e n e l l a C o m m i s s i o n e e u r o p e a . N o n s a p p i a m o p e r c h é l a p r e m i e r , s e c o n d o i r e t r o s c e n a , s t i a a n d a n d o a p r e n d e r e l a l i n e a d a l l a G e r m a n i a t r a d e n d o l a t r a d i z i o n e d i p l o m a t i c a i t a l i a n a c h e è s e m p r e s t a t a p o n t e c o n i l M e d i o o r i e n t e e a t t e n t a a l l a q u e s t i o n e p a l e s t i n e s e . Q u i n d i q u e s t o P a r l a m e n t o è l a s e d e d o v e d i s c u t e r e e v o t a r e s u g l i i m p e g n i c h e l ' I t a l i a a s s u m e r i s p e t t o a l l a p o s i z i o n e c h e s t a t e n e n d o a B r u x e l l e s s u l l e s a n z i o n i e a N e w Y o r k s u l r i c o n o s c i m e n t o d e l l o S t a t o d i P a l e s t i n a " , h a c o n c l u s o l a s e g r e t a r i a d e l p d .