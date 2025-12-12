Roma, 12 dic. (Adnkronos) - "Dopo averlo invitato a parlare, adesso ascoltino Abu Mazen. Chi rappresenta lAnp rappresenta il diritto di un popolo allautodeterminazione, un popolo che ancora subisce violenza e oppressione e che ha la sacrosanta aspirazione alla pace e a una patria libera dalloccupazione. Da chi rappresenta lItalia, non ci si aspettano altre parole. La Palestina e lopinione pubblica italiana aspettano atti concreti. E uno su tutti. Il riconoscimento dello Stato di Palestina". Lo afferma Peppe Provenzano, responsabile Esteri del Pd.