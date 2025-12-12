R o m a , 1 2 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " D o p o a v e r l o i n v i t a t o a p a r l a r e , a d e s s o a s c o l t i n o A b u M a z e n . C h i r a p p r e s e n t a l ’ A n p r a p p r e s e n t a i l d i r i t t o d i u n p o p o l o a l l ’ a u t o d e t e r m i n a z i o n e , u n p o p o l o c h e a n c o r a s u b i s c e v i o l e n z a e o p p r e s s i o n e e c h e h a l a s a c r o s a n t a a s p i r a z i o n e a l l a p a c e e a u n a p a t r i a l i b e r a d a l l ’ o c c u p a z i o n e . D a c h i r a p p r e s e n t a l ’ I t a l i a , n o n c i s i a s p e t t a n o a l t r e p a r o l e . L a P a l e s t i n a e l ’ o p i n i o n e p u b b l i c a i t a l i a n a a s p e t t a n o a t t i c o n c r e t i . E u n o s u t u t t i . I l r i c o n o s c i m e n t o d e l l o S t a t o d i P a l e s t i n a " . L o a f f e r m a P e p p e P r o v e n z a n o , r e s p o n s a b i l e E s t e r i d e l P d .