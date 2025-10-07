A m s t e r d a m , 7 o t t . ( A d n k r o n o s ) - A t t i v i s t i d i P a l e s t i n e A c t i o n h a n n o v a n d a l i z z a t o i l P a l a z z o R e a l e d i A m s t e r d a m , i m b r a t t a n d o l o d i v e r n i c e r o s s a e s c r i v e n d o " F u c k I s r a e l " . L a s e z i o n e o l a n d e s e d e l g r u p p o P r o P a l h a r i v e n d i c a t o l ' a z i o n e , m e n z i o n a n d o u n p r e c e d e n t e d i v i e t o d i m a n i f e s t a z i o n e p r o g r a m m a t a i n s o l i d a r i e t à c o n i p a l e s t i n e s i . L a p o l i z i a h a a v v i a t o u n ' i n d a g i n e . I l s i n d a c o d i A m s t e r d a m , F e m k e H a l s e m a , h a c o n d a n n a t o l ' a t t o d e f i n e n d o l o " s c a n d a l o s o e i n a c c e t t a b i l e " , d e f i n e n d o l o " u n p u g n o i n f a c c i a a t u t t i c o l o r o c h e p i a n g o n o i l t e r r i b i l e a t t a c c o d i H a m a s d i d u e a n n i f a " . H a l s e m a h a c h i a r i t o c h e , s e b b e n e n o n s i a s t a t a v i e t a t a a l c u n a c o m m e m o r a z i o n e , i l p e r m e s s o p e r l a m a n i f e s t a z i o n e p r o - p a l e s t i n e s e i n P i a z z a D a m è s t a t o n e g a t o p e r c h é n e l l o s t e s s o l u o g o e r a g i à p r e v i s t a u n a m a n i f e s t a z i o n e p r o - I s r a e l e