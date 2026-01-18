G i n e v r a , 1 8 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " i l S e g r e t a r i o g e n e r a l e r i t i e n e c h e g l i S t a t i m e m b r i s i a n o l i b e r i d i p a r t e c i p a r e a v a r i e o r g a n i z z a z i o n i " . C o s ì i l p o r t a v o c e d e l S e g r e t a r i o g e n e r a l e d e l l e N a z i o n i U n i t e , A n t o n i o G u t e r r e s , c o m m e n t a n d o l ' a d e s i o n e d e g l i S t a t i m e m b r i d e l l e N a z i o n i U n i t e a l B o a r d o f P e a c e p e r G a z a i s t i t u i t o d a l p r e s i d e n t e d e g l i S t a t i U n i t i D o n a l d T r u m p . " L e N a z i o n i U n i t e c o n t i n u e r a n n o a s v o l g e r e i l l o r o c o m p i t o " , h a a f f e r m a t o i l v i c e p o r t a v o c e d e l l e N a z i o n i U n i t e F a r h a n H a q .