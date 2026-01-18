Ginevra, 18 gen. (Adnkronos) - "il Segretario generale ritiene che gli Stati membri siano liberi di partecipare a varie organizzazioni". Così il portavoce del Segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, commentando l'adesione degli Stati membri delle Nazioni Unite al Board of Peace per Gaza istituito dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump. "Le Nazioni Unite continueranno a svolgere il loro compito", ha affermato il vice portavoce delle Nazioni Unite Farhan Haq.
Mo: Onu, 'Stati membri liberi di partecipare al Board of Peace per Gaza'
18 gennaio, 2026 • 15:40