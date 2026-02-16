T e l A v i v , 1 6 f e b . ( A d n k r o n o s ) - I m i n i s t e r i d e l l e F i n a n z e e d e l l ' E d i l i z i a a b i t a t i v a e i l C o n s i g l i o r e g i o n a l e B e n j a m i n d e l l a C i s g i o r d a n i a h a n n o f i r m a t o n e i g i o r n i s c o r s i u n a c c o r d o p e r l a c r e a z i o n e d i u n n u o v o i n s e d i a m e n t o c h e d i f a t t o c o s t i t u i r à u n ' e s p a n s i o n e v e r s o e s t d i G e r u s a l e m m e . L o s c r i v e i l T i m e s o f I s r a e l , c i t a n d o f u n z i o n a r i s e c o n d o c u i l ' i n s e d i a m e n t o p r o p o s t o a v r e b b e u n a c o n t i g u i t à t e r r i t o r i a l e c o n i l q u a r t i e r e N e v e Y a a k o v d i G e r u s a l e m m e E s t , c h e s i t r o v a a l l ' i n t e r n o d e i c o n f i n i m u n i c i p a l i d i G e r u s a l e m m e . " È l a p r i m a v o l t a d a l 1 9 6 7 c h e G e r u s a l e m m e v i e n e e s t e s a i n d i r e z i o n e d e l l a C i s g i o r d a n i a " , s o s t i e n e l ' o r g a n i z z a z i o n e P e a c e N o w , c h e s i b a t t e c o n t r o g l i i n s e d i a m e n t i . " C o n i l p r e t e s t o d i u n n u o v o i n s e d i a m e n t o , i l g o v e r n o s t a p o r t a n d o a v a n t i u n ' a n n e s s i o n e c l a n d e s t i n a . I l n u o v o i n s e d i a m e n t o f u n z i o n e r à a t u t t i g l i e f f e t t i c o m e u n q u a r t i e r e d e l l a c i t t à d i G e r u s a l e m m e , e l a s u a p i a n i f i c a z i o n e c o m e ' q u a r t i e r e ' d e l l ' i n s e d i a m e n t o d i A d a m è s o l o u n a s c u s a e u n t e n t a t i v o d i n a s c o n d e r e l ' i n i z i a t i v a , l a c u i i m p l i c a z i o n e è l ' a p p l i c a z i o n e d e l l a s o v r a n i t à i s r a e l i a n a a i t e r r i t o r i d e l l a C i s g i o r d a n i a " .