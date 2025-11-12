T e l A v i v , 1 2 n o v . ( A d n k r o n o s ) - I l p r i m o m i n i s t r o i s r a e l i a n o B e n j a m i n N e t a n y a h u h a r i n g r a z i a t o i l p r e s i d e n t e d e g l i S t a t i U n i t i D o n a l d T r u m p p e r l a r i c h i e s t a d i g r a z i a p r e s e n t a t a a l p r e s i d e n t e i s r a e l i a n o I s a a c H e r z o g n e l s u o c a s o p e n a l e . " G r a z i e , P r e s i d e n t e T r u m p , p e r i l s u o i n c r e d i b i l e s u p p o r t o " , h a d e t t o i l p r i m o m i n i s t r o . " C o m e a l s o l i t o , v a d r i t t o a l p u n t o e d i c e l e c o s e c o m e s t a n n o " , h a a g g i u n t o .