T e l A v i v , 1 6 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " N o n d i s c u t e r ò d i c i ò d i c u i p a r l i a m o d u r a n t e g l i i n c o n t r i a p o r t e c h i u s e , l e f u g h e d i n o t i z i e s o n o s p e s s o f a l s e . L e f r a s i v e n g o n o e s t r a p o l a t e d a l c o n t e s t o : q u e s t o r e n d e d i f f i c i l e l a g e s t i o n e d e l l a g u e r r a , r i t a r d a i l r i l a s c i o d e i n o s t r i o s t a g g i e m e t t e i n p e r i c o l o i n o s t r i s o l d a t i . Q u e s t e s o n o c o s e c h e n o n d e v o n o e s s e r e f a t t e " . L o h a d e t t o i n c o n f e r e n z a s t a m p a i l p r i m o m i n i s t r o i s r a e l i a n o B e n j a m i n N e t a n y a h u r i f e r e n d o s i a g l i i p o t e t i c i d i s s i d i c o n i l c a p o d i S t a t o M a g g i o r e d e l l e I d f , i l T e n e n t e G e n e r a l e E y a l Z a m i r .