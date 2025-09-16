T e l A v i v , 1 6 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " I l m o n d o v u o l e i p r o d o t t i c h e p r o d u c e I s r a e l e " . L o h a d e t t o i l p r i m o m i n i s t r o i s r a e l i a n o B e n j a m i n N e t a n y a h u i n c o n f e r e n z a s t a m p a , a g g i u n g e n d o c h e " I s r a e l e è t r a i n a n t e i n t u t t i i c a m p i e l ' e c o n o m i a d i m e r c a t o f u n z i o n e r à c o m e h a f u n z i o n a t o f i n o r a . C ' è u n ' a r e a a c u i m i r i f e r i v o , d o v e p o s s o n o s i c u r a m e n t e e s s e r c i r e s t r i z i o n i c h e n o n s o n o e c o n o m i c h e , m a d i n a t u r a p o l i t i c a , e d è c i ò c h e s t a a c c a d e n d o n e l l ' i n d u s t r i a d e l l a d i f e s a " .