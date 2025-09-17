T e l A v i v , 1 7 s e t . ( A d n k r o n o s ) - S o n o 9 8 i p a l e s t i n e s i u c c i s i e 3 8 5 q u e l l i r i m a s t i f e r i t i n e g l i a t t a c c h i d e l l e I d f n e l l ' u l t i m o g i o r n o . L o r i f e r i s c e i l m i n i s t e r o d e l l a S a l u t e d i G a z a , g e s t i t o d a H a m a s , a g g i u n g e n d o c h e 7 d e l l e p e r s o n e u c c i s e e 8 7 d e i f e r i t i e r a n o i n a t t e s a d i r i c e v e r e a i u t i u m a n i t a r i . I l m i n i s t e r o h a i n o l t r e r i f e r i t o c h e n e l l e u l t i m e 2 4 o r e q u a t t r o p e r s o n e s o n o m o r t e d i f a m e e m a l n u t r i z i o n e . I n t o t a l e , s e c o n d o i l m i n i s t e r o , d a l l ' i n i z i o d e l l a g u e r r a s o n o s t a t e u c c i s e 6 5 . 0 6 2 p e r s o n e e 1 6 5 . 6 9 7 s o n o r i m a s t e f e r i t e .