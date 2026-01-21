R a m a l l a h , 2 1 g e n . ( A d n k r o n o s ) - I s e r v i z i d i e m e r g e n z a p a l e s t i n e s i h a n n o s e g n a l a t o d u e f e r i t i e d i e c i v e i c o l i b r u c i a t i i n u n a t t a c c o a v v e n u t o q u e s t a m a t t i n a d a p a r t e d e i s o s t e n i t o r i d e l m o v i m e n t o i s r a e l i a n o p r o - i n s e d i a m e n t i n e l v i l l a g g i o d i U r i f , s i t u a t o a s u d d i N a b l u s , n e l l a C i s g i o r d a n i a s e t t e n t r i o n a l e . S e c o n d o l a M e z z a l u n a R o s s a P a l e s t i n e s e , i d u e f e r i t i s o n o s t a t i t r a s p o r t a t i i n o s p e d a l e . A l m e n o t r e b u l l d o z e r , d u e c a m i o n e c i n q u e a u t o s o n o s t a t i i n c e n d i a t i p r i m a c h e i v i g i l i d e l f u o c o r i u s c i s s e r o a s p e g n e r e l e f i a m m e , h a r i f e r i t o l ' a g e n z i a d i p r o t e z i o n e c i v i l e d e l l ' A u t o r i t à N a z i o n a l e P a l e s t i n e s e . I m e d i a p a l e s t i n e s i h a n n o t r a s m e s s o u n f i l m a t o i n t i m e - l a p s e r i p r e s o d a u n a t e l e c a m e r a d i s i c u r e z z a i n t o r n o a l l e 8 d e l m a t t i n o . S i v e d e p i ù d i u n a d e c i n a d i i n d i v i d u i c h e a s s a l t a n o u n ' a r e a n e i p r e s s i d i u n g r a n d e m a g a z z i n o , l a n c i a n d o p i e t r e e d a n d o f u o c o a i v e i c o l i .