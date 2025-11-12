W a s h i n g t o n , 1 2 n o v . ( A d n k r o n o s ) - L o s c o r s o a n n o g l i S t a t i U n i t i h a n n o r a c c o l t o i n f o r m a z i o n i s u f u n z i o n a r i i s r a e l i a n i c h e d i s c u t e v a n o d i c o m e i l o r o s o l d a t i a v e s s e r o i n v i a t o p a l e s t i n e s i n e i t u n n e l d i G a z a c h e g l i i s r a e l i a n i r i t e n e v a n o f o s s e r o p o t e n z i a l m e n t e p i e n i d i e s p l o s i v i . L o r i p o r t a H a a r e t z , c i t a n d o d u e e x f u n z i o n a r i g o v e r n a t i v i a m e r i c a n i , s e c o n d o c u i l e i n f o r m a z i o n i f u r o n o c o n d i v i s e c o n l a C a s a B i a n c a e a n a l i z z a t e d a l l a c o m u n i t à d e l l ' i n t e l l i g e n c e n e l l e u l t i m e s e t t i m a n e d e l l ' a m m i n i s t r a z i o n e d e l l ' e x p r e s i d e n t e J o e B i d e n . I l d i r i t t o i n t e r n a z i o n a l e p r o i b i s c e l ' u s o d i c i v i l i c o m e s c u d i d u r a n t e l e a t t i v i t à m i l i t a r i . I f u n z i o n a r i d e l l ' a m m i n i s t r a z i o n e B i d e n a v e v a n o d a t e m p o e s p r e s s o p r e o c c u p a z i o n e p e r l e n o t i z i e s e c o n d o c u i i s o l d a t i i s r a e l i a n i s t a v a n o u s a n d o i p a l e s t i n e s i p e r p r o t e g g e r s i p o t e n z i a l m e n t e a G a z a . L a r a c c o l t a d i p r o v e d a p a r t e d i W a s h i n g t o n s u l l ' a r g o m e n t o n o n e r a m a i s t a t a r e s a p u b b l i c a i n p r e c e d e n z a . I d a t i d i i n t e l l i g e n c e s t a t u n i t e n s i r a c c o l t i n e g l i u l t i m i m e s i d e l 2 0 2 4 h a n n o s o l l e v a t o i n t e r r o g a t i v i a l l ' i n t e r n o d e l l a C a s a B i a n c a e d e l l a c o m u n i t à d e l l ' i n t e l l i g e n c e s u q u a n t o f o s s e d i f f u s a l ' a p p l i c a z i o n e d i q u e s t a t a t t i c a e s e i s o l d a t i i s r a e l i a n i s t e s s e r o a g e n d o i n b a s e a l l e i n d i c a z i o n i f o r n i t e d a i v e r t i c i m i l i t a r i .