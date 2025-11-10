CIVITAVECCHIA – Dopo settimane di polemiche e disagi legati alla raccolta dei rifiuti, l’assessore all’Ambiente Stefano Giannini torna ad intervenire sulla delicata situazione attuale. In un video registrato sabato pomeriggio davanti al cantiere di Csp in via Leopoli, ha fatto il punto sulla situazione e sui primi risultati ottenuti dopo le criticità delle ultime settimane.

«Abbiamo iniziato un lavoro consapevoli dei disservizi e delle difficoltà nate negli ultimi giorni – ha detto – dovute a tanti fattori, anche alla necessità di risparmiare. Ma stiamo lavorando sodo, insieme ai vertici di Csp, per migliorare la situazione». Giannini ha sottolineato come gli interventi di recupero nelle varie zone della città abbiano già dato risultati visibili: «Come promesso, stiamo ripulendo Civitavecchia dai rifiuti accumulati e dagli errati conferimenti. È stato un lavoro impegnativo, ma la collaborazione sta portando i suoi frutti». L’assessore ha poi lanciato un appello ai cittadini affinché rispettino le regole: «Presto saranno attivi gli Ispettori Ambientali per assicurare l’utilizzo dei mastelli ed evitare nuovi abbandoni. Non tutto sarà perfetto, ma il nostro impegno è quello di migliorare ogni giorno».

Nel mirino dell’amministrazione, infine, anche l’abbandono di ingombranti in strada: «Noi ce la mettiamo tutta, ma serve anche il vostro aiuto». A corredo una fotografia di tavoli e arredi abbandonati sul marciapiede del lungoporto. «Oggi – ha concluso – basta una foto per segnalare e sanzionare chi sporca la città».