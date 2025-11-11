R a m a l l a h , 1 1 n o v . ( A d n k r o n o s ) - D e c i n e d i c o l o n i i s r a e l i a n i h a n n o l a n c i a t o u n a t t a c c o i n c e n d i a r i o s u l a r g a s c a l a c o n t r o l e t e r r e p a l e s t i n e s i a e s t d i T u l k a r e m , i n C i s g i o r d a n i a . L o r i p o r t a l ' a g e n z i a d i n o t i z i e u f f i c i a l e d e l l ' A u t o r i t à N a z i o n a l e P a l e s t i n e s e , W a f a . S e c o n d o l e r i p r e s e e f f e t t u a t e s u l l a s c e n a , n e l l ' a t t a c c o s o n o s t a t i i n c e n d i a t i u n e d i f i c i o i n d u s t r i a l e , i t e r r e n i a g r i c o l i c i r c o s t a n t i e d i v e r s i t r a t t o r i . W a f a a f f e r m a c h e i c o l o n i h a n n o a t t a c c a t o u n r a d u n o b e d u i n o n e l l a z o n a , m e n t r e i r e s i d e n t i s t a v a n o l a v o r a n d o p e r s p e g n e r e g l i i n c e n d i . L ' a g e n z i a d i s t a m p a p a l e s t i n e s e h a d i c h i a r a t o c h e l e t r u p p e d e l l ' I d f s o n o a r r i v a t e s u l p o s t o e h a n n o i m p e d i t o a i p a l e s t i n e s i d i s p e g n e r e a l c u n i i n c e n d i . L e r i p r e s e m o s t r a n o i m e d i c i c h e a r r i v a n o s u l p o s t o e c u r a n o d i v e r s i p a l e s t i n e s i f e r i t i . N o n c i s o n o s e g n a l a z i o n i d i a r r e s t i .