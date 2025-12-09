T e l A v i v , 9 d i c . ( A d n k r o n o s ) - L e I d f s o n o p i e n a m e n t e c o n s a p e v o l i e s t a n n o c o l l a b o r a n d o c o n i c o l o n i i s r a e l i a n i c h e s t a n n o c o s t r u e n d o n u o v i a v a m p o s t i a g r i c o l i i n C i s g i o r d a n i a . L o h a r i f e r i t o u n u f f i c i a l e d e l l ' e s e r c i t o i s r a e l i a n o a l l ' e m i t t e n t e p u b b l i c a K a n , s p i e g a n d o c h e d a q u a n d o i l M a g g i o r G e n e r a l e A v i B l u t h è s t a t o n o m i n a t o a c a p o d e l C o m a n d o C e n t r a l e d e l l e I d f n e l l u g l i o 2 0 2 4 , " u n m e c c a n i s m o f o r m a l e p e r l ' i s t i t u z i o n e d i f a t t o r i e h a r e a l m e n t e i n i z i a t o a p r e n d e r e f o r m a i n p i e n a c o l l a b o r a z i o n e c o n i l c o m a n d o " . I l c o m a n d o , h a a g g i u n t o l ' u f f i c i a l e , n o n s o l o " s a c h e v e r r a n n o i s t i t u i t e d e l l e f a t t o r i e " , m a a n c h e c h e l ' e s e r c i t o è " u n p a r t n e r n e l p r o c e s s o d i c o o r d i n a m e n t o p r e l i m i n a r e " .