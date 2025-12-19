B e i r u t , 1 9 d i c . ( A d n k r o n o s ) - L ' e s e r c i t o l i b a n e s e h a i n d i v i d u a t o u n a s t r u t t u r a m i l i t a r e s o t t e r r a n e a d i H e z b o l l a h c o n t e n e n t e e q u i p a g g i a m e n t o e a r m i . L o h a r i f e r i t o i l c a n a l e t e l e v i s i v o s a u d i t a A l - H a d a t h , c i t a n d o u n a f o n t e a c o n o s c e n z a d e i d e t t a g l i . L a s t r u t t u r a è s t a t a s c o p e r t a n e l v i l l a g g i o d i K f a r K i l a , n e l L i b a n o m e r i d i o n a l e , e s e c o n d o l a f o n t e , i l s u o s m a n t e l l a m e n t o r i c h i e d e r à d i v e r s i g i o r n i .