R o m a , 1 9 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " L a n o s t r a m i s s i o n e i n U n i f i l è s e m p r e s t a t a m o t i v o d i p r e s t i g i o e d i o r g o g l i o p e r i l n o s t r o P a e s e e d è u n a d e l l e p i ù e m b l e m a t i c h e c h e i l n o s t r o P a e s e a b b i a p r o i e t t a t o a l l ' e s t e r o i n c o l l a b o r a z i o n e e n e l l ' a m b i t o d e l l e N a z i o n i u n i t e i n q u e s t o c a s o . I l c o m p i t o è d i f f i c i l e , l o è d i v e n t a t o a n c o r d i p i ù i n q u e s t ' u l t i m o p e r i o d o e q u i n d i r i c h i e d e i c o m p l i m e n t i p e r a v e r e a n c h e g e s t i t o c o n s a g g e z z a e m i s u r a m o m e n t i d e l i c a t i , a n c h e p e r i c o l o s i " c h e v i s o n o s t a t i " . L o h a a f f e r m a t o i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , i n c o l l e g a m e n t o c o n l e m i s s i o n i m i l i t a r i i n t e r n a z i o n a l i , i n o c c a s i o n e d e g l i a u g u r i d i f i n e a n n o . " C o m p l i m e n t i e g r a z i e p e r q u a n t o f a t e - h a r i b a d i t o i l C a p o d e l l o S t a t o - e g r a z i e a t u t t e l e m i s s i o n i c h e i n M e d i o O r i e n t e e s p r i m o n o l a n o s t r a c a p a c i t à d i c o n t r i b u i r e e c o l l a b o r a r e p e r l a p e r l a s t a b i l i t à , l a p a c e e n e l t e n t a t i v o d i r i p r i s t i n a r e o v u n q u e c o l l a b o r a z i o n e " .