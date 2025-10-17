R o m a , 1 7 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " C o n l a p r e s e n z a d e l m i n i s t r o A n t o n i o T a j a n i , N a p o l i è t o r n a t a a l c e n t r o d e l l a d i p l o m a z i a m e d i t e r r a n e a , s i m b o l o d i u n n u o v o c a m m i n o d i p a c e e c o o p e r a z i o n e . I l M e d i t e r r a n e o n o n è s o l t a n t o u n a l i n e a d i c o n f i n e m a i l c u o r e d e l l a n o s t r a s t o r i a e d e l l a n o s t r a i d e n t i t à . T a j a n i h a r e s t i t u i t o a l l ’ I t a l i a e a l M e z z o g i o r n o u n r u o l o d a p r o t a g o n i s t a n e l d i a l o g o t r a p o p o l i , c o n u n a v i s i o n e d i p a c e c h e p a r t e d a N a p o l i e p a r l a a l m o n d o " . C o s ì F u l v i o M a r t u s c i e l l o , c a p o g r u p p o d i F o r z a I t a l i a a l P a r l a m e n t o e u r o p e o e s e g r e t a r i o r e g i o n a l e d i F o r z a I t a l i a , c o m m e n t a n d o l a c o n v e n t i o n M e d c h e i e r i h a r i u n i t o a l P a l a z z o R e a l e i r a p p r e s e n t a n t i d i I s r a e l e , P a l e s t i n a e n u m e r o s i P a e s i a r a b i . " Q u e s t a è l a p o l i t i c a e s t e r a c h e c i r e n d e o r g o g l i o s i : p r a g m a t i c a , f o n d a t a s u l l a d i p l o m a z i a e s u l l a r e s p o n s a b i l i t à , c a p a c e d i t r a s f o r m a r e N a p o l i i n u n l a b o r a t o r i o d i s p e r a n z a p e r l ’ i n t e r o M e d i t e r r a n e o " , c o n c l u d e .