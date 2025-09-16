Roma, 16 set. (Adnkronos) - "Proprio oggi in Aula al Senato ho ricordato il brutale omicidio di Charlie Kirk e il suo impegno allinterno delle università americane sempre a favore del confronto e del dibattito tra idee, anche diverse, ma sempre in maniera pacifica e non violenta. Intanto, però nelluniversità di Pisa un gruppo di studenti, ma sarebbe meglio considerarli violenti, legati al mondo Pro-Pal impediva lo svolgimento di una lezione". Lo dichiara il presidente dei senatori di Fratelli dItalia, Lucio Malan. "Il professore, accusato di sionismo, è stato anche aggredito fisicamente. Unazione squadrista che conferma come ancora una volta nelle nostre università ci sia un clima pericoloso di violenza e di intolleranza, che vede coinvolti anche sigle legate al mondo dellestremismo di sinistra. Nuovamente condanniamo questi gesti di violenza, con lauspicio che giunga una censura unanime anche dalla sinistra che finora ha risposto con silenzi o ambiguità a questi eccessi. E dinanzi a questi episodi non possiamo non pensare allinsegnamento di Charlie Kirk, come esempio per un libero confronto delle idee e delle parole, senza violenza e sopraffazione così come dovrebbe essere in ununiversità.