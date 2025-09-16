R o m a , 1 6 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " P r o p r i o o g g i i n A u l a a l S e n a t o h o r i c o r d a t o i l b r u t a l e o m i c i d i o d i C h a r l i e K i r k e i l s u o i m p e g n o a l l ’ i n t e r n o d e l l e u n i v e r s i t à a m e r i c a n e s e m p r e a f a v o r e d e l c o n f r o n t o e d e l d i b a t t i t o t r a i d e e , a n c h e d i v e r s e , m a s e m p r e i n m a n i e r a p a c i f i c a e n o n v i o l e n t a . I n t a n t o , p e r ò n e l l ’ u n i v e r s i t à d i P i s a u n g r u p p o d i s t u d e n t i , m a s a r e b b e m e g l i o c o n s i d e r a r l i v i o l e n t i , l e g a t i a l m o n d o P r o - P a l i m p e d i v a l o s v o l g i m e n t o d i u n a l e z i o n e " . L o d i c h i a r a i l p r e s i d e n t e d e i s e n a t o r i d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a , L u c i o M a l a n . " I l p r o f e s s o r e , a c c u s a t o d i s i o n i s m o , è s t a t o a n c h e a g g r e d i t o f i s i c a m e n t e . U n ’ a z i o n e s q u a d r i s t a c h e c o n f e r m a c o m e a n c o r a u n a v o l t a n e l l e n o s t r e u n i v e r s i t à c i s i a u n c l i m a p e r i c o l o s o d i v i o l e n z a e d i i n t o l l e r a n z a , c h e v e d e c o i n v o l t i a n c h e s i g l e l e g a t e a l m o n d o d e l l ’ e s t r e m i s m o d i s i n i s t r a . N u o v a m e n t e c o n d a n n i a m o q u e s t i g e s t i d i v i o l e n z a , c o n l ’ a u s p i c i o c h e g i u n g a u n a c e n s u r a u n a n i m e a n c h e d a l l a s i n i s t r a c h e f i n o r a h a r i s p o s t o c o n s i l e n z i o a m b i g u i t à a q u e s t i e c c e s s i . E d i n a n z i a q u e s t i e p i s o d i n o n p o s s i a m o n o n p e n s a r e a l l ’ i n s e g n a m e n t o d i C h a r l i e K i r k , c o m e e s e m p i o p e r u n l i b e r o c o n f r o n t o d e l l e i d e e e d e l l e p a r o l e , s e n z a v i o l e n z a e s o p r a f f a z i o n e c o s ì c o m e d o v r e b b e e s s e r e i n u n ’ u n i v e r s i t à ” .