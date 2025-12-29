T e l A v i v , 2 9 d i c . ( A d n k r o n o s ) - I l p r e s i d e n t e d i Y i s r a e l B e y t e n u , A v i g d o r L i b e r m a n , h a d i c h i a r a t o c h e I s r a e l e n o n p u ò p e r m e t t e r e l a r i c o s t r u z i o n e e l a r i a b i l i t a z i o n e d e l l a S t r i s c i a d i G a z a f i n c h é n o n v e r r à r e s t i t u i t o i l c o r p o d e l l ' u l t i m o o s t a g g i o , R a n G v i l i . R i v o l g e n d o s i a i g i o r n a l i s t i p r i m a d e l l ' i n c o n t r o s e t t i m a n a l e d e l l a d e l s u o p a r t i t o a l l a K n e s s e t , L i b e r m a n h a a g g i u n t o c h e n o n s i p o t r à p e r m e t t e r e c h e l ' e n c l a v e c o s t i e r a v e n g a r i c o s t r u i t a f i n c h é H a m a s n o n s i d i s a r m e r à e I s r a e l e n o n g a r a n t i r à c h e l a T u r c h i a n o n a v r à a l c u n r u o l o n e l l a S t r i s c i a d i G a z a d e l d o p o g u e r r a . " L a l e v a p i ù p o t e n t e c h e I s r a e l e h a c o n t r o H a m a s è l a r i c o s t r u z i o n e d e l l a S t r i s c i a d i G a z a " , a f f e r m a L i b e r m a n , s o s t e n e n d o c h e s e I s r a e l e n o n r a g g i u n g e t u t t i e t r e q u e s t i o b i e t t i v i , s i t r a t t e r à d i " u n a r e s a v e r g o g n o s a " c h e c o n d a n n a I s r a e l e a " u n a l t r o 7 o t t o b r e " .