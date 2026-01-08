T e l A v i v , 8 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " A s u d d e l f i u m e L i t a n i e s i s t e a n c o r a u n ' a m p i a i n f r a s t r u t t u r a m i l i t a r e d i H e z b o l l a h " . L o h a d i c h i a r a t o i l m i n i s t e r o d e g l i E s t e r i i s r a e l i a n o d o p o c h e l ' e s e r c i t o l i b a n e s e h a a f f e r m a t o d i a v e r d i f a t t o d i s a r m a t o H e z b o l l a h n e l l ' a r e a . " L ' o b i e t t i v o d i d i s a r m a r e H e z b o l l a h n e l L i b a n o m e r i d i o n a l e è a n c o r a l o n t a n o d a l l ' e s s e r e r a g g i u n t o " , h a d i c h i a r a t o i l m i n i s t e r o i n u n a n o t a m o s t r a n d o u n v i d e o c h e e v i d e n z i a i p r e s u n t i s i t i m i l i t a r i c h e H e z b o l l a h h a r i p r i s t i n a t o n e l l a c i t t à d i B e i t L i f , n e l L i b a n o m e r i d i o n a l e . A l l o s t e s s o t e m p o , h a a g g i u n t o i l m i n i s t e r o , I s r a e l e “ r i c o n o s c e l a d e c i s i o n e d e l g o v e r n o l i b a n e s e d i a f f r o n t a r e i l p r o b l e m a d e l d i s a r m o d i H e z b o l l a h e a l c u n i d e g l i s f o r z i c o m p i u t i d a l l e F o r z e a r m a t e l i b a n e s i i n q u e s t o c o n t e s t o ” , m a l i d e f i n i s c e “ l i m i t a t i ” . " H e z b o l l a h s i s t a r i a r m a n d o p i ù v e l o c e m e n t e d i q u a n t o v e n g a d i s a r m a t o " , a f f e r m a I s r a e l e , a g g i u n g e n d o c h e l a c o o p e r a z i o n e t r a a l c u n e u n i t à d e l l e F o r z e a r m a t e l i b a n e s i ( L a f ) e H e z b o l l a h è " d e p l o r e v o l e " . I l m i n i s t e r o d e g l i E s t e r i s o s t i e n e c h e i c o n t i n u i a t t a c c h i d e l l e I d f c o n t r o H e z b o l l a h n o n o s t a c o l a n o l a c a m p a g n a d e l L i b a n o p e r d i s a r m a r e i l g r u p p o t e r r o r i s t i c o s c i i t a e c h e a n z i s o s t e n g o n o t a l e s f o r z o . " I s r a e l e s i a s p e t t a c h e g l i s f o r z i d e l l e L a f p e r d i s a r m a r e H e z b o l l a h c o n t i n u i n o a s u d d e l L i t a n i e i n t u t t e l e a l t r e p a r t i d e l L i b a n o , n e l p i e n o r i s p e t t o d e l l ' a c c o r d o d i c e s s a t e i l f u o c o " , a f f e r m a i l m i n i s t e r o .