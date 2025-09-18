T e l A v i v , 1 8 s e t . ( A d n k r o n o s ) - U n a f o n t e d e l l a d i f e s a i s r a e l i a n a h a r i f e r i t o c h e l ' a u t o r e d e l l ' a t t a c c o a l v a l i c o d i A l l e n b y e r a u n c a m i o n i s t a g i o r d a n o , a l l a g u i d a d i u n c a m i o n d i a i u t i u m a n i t a r i d i r e t t o a G a z a . S e c o n d o q u a n t o r i p o r t a t o d a i p a l e s t i n e s i e d a l c a n a l e t e l e v i s i v o s a u d i t a ' A l - H a d a t h ' , i l v a l i c o f r a G i o r d a n i a e C i s g i o r d a n i a è s t a t o c h i u s o i n s e g u i t o a l l a s p a r a t o r i a c h e h a c a u s a t o d u e v i t t i m e i s r a e l i a n e t r a i 2 0 e i 6 0 a n n i . S e c o n d o l e r i c o s t r u z i o n i , i l t e r r o r i s t a s a r e b b e a r r i v a t o d a l l a G i o r d a n i a , s a r e b b e s c e s o d a u n c a m i o n d i a i u t i u m a n i t a r i d i r e t t o v e r s o l a S t r i s c i a d i G a z a e a v r e b b e s p a r a t o a d i s t a n z a r a v v i c i n a t a . G l i i n v e s t i g a t o r i s t a n n o a n c h e v a l u t a n d o l a p o s s i b i l i t à c h e u n c o m p l i c e a b b i a a i u t a t o i l t e r r o r i s t a a c o m p i e r e l ' a t t a c c o . I l p o r t a v o c e d e l g o v e r n o g i o r d a n o M o h a m m e d A l - M o m a n i h a c o m m e n t a t o l ' a t t a c c o a l v a l i c o d i A l l e n b y , a f f e r m a n d o : " S t i a m o s e g u e n d o l e n o t i z i e r e l a t i v e a u n i n c i d e n t e d i s i c u r e z z a d a l l ' a l t r o l a t o d e l v a l i c o d i f r o n t i e r a . L e n o s t r e a u t o r i t à c o m p e t e n t i s t a n n o m o n i t o r a n d o l a s i t u a z i o n e s u l c a m p o e a n n u n c e r a n n o e v e n t u a l i d e t t a g l i n o n a p p e n a l i r i c e v e r e m o " .