T e l A v i v , 7 g e n . ( A d n k r o n o s ) - L e I d f h a n n o d i c h i a r a t o d i a v e r " e l i m i n a t o u n t e r r o r i s t a d e l l a 1 2 7 a u n i t à a e r e a d i H e z b o l l a h " i n u n a t t a c c o a J o u a i y y a , n e l L i b a n o m e r i d i o n a l e . S e c o n d o l ' e s e r c i t o i s r a e l i a n o , i l m i l i t a n t e s t a v a l a v o r a n d o p e r " r i s t a b i l i r e l ' i n f r a s t r u t t u r a t e r r o r i s t i c a d i H e z b o l l a h " e d è " i l s e c o n d o t e r r o r i s t a d e l l ' u n i t à a e r e a d e l l ' o r g a n i z z a z i o n e t e r r o r i s t i c a a d e s s e r e e l i m i n a t o n e g l i u l t i m i d u e g i o r n i " .