T e l A v i v , 5 g e n . ( A d n k r o n o s ) - U n i n s e d i a m e n t o d i c o l o n i e b r e i , n e i p r e s s i d e l v i l l a g g i o d i A l - M i n y y a , a s u d d i B e t l e m m e , n e l l ' A r e a B d e l l a C i s g i o r d a n i a , s a r à e v a c u a t o o g g i . L o h a n n o r e s o n o t o l e I d f , s p i e g a n d o c h e l a d e c i s i o n e d i s g o m b e r a r e K a n a A v r a h a m è s t a t a p r e s a i n s e g u i t o a d " a t t i c r i m i n a l i e g r a v i e p i s o d i d i v i o l e n z a c o m m e s s i n e l l a z o n a , c h e h a n n o c o m p r o m e s s o l a s i c u r e z z a d e l l ' a r e a " . L ' i n s e d i a m e n t o è g i à s t a t o e v a c u a t o d i v e r s e v o l t e , l ' u l t i m a c i r c a d u e s e t t i m a n e f a .