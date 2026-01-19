T e l A v i v , 1 9 g e n . ( A d n k r o n o s ) - L e f o r z e d i d i f e s a i s r a e l i a n e , l o S h i n B e t , l a P o l i z i a d i F r o n t i e r a e l a P o l i z i a d i S t a t o h a n n o a v v i a t o u n ' a m p i a o p e r a z i o n e c o n t r o i l t e r r o r i s m o n e l q u a r t i e r e d i J a b e l J o h a r a H e b r o n . L o h a n n o a n n u n c i a t o i n u n a d i c h i a r a z i o n e c o n g i u n t a i l p o r t a v o c e d e l l ' I d f e l o S h i n B e t , c h e h a s o t t o l i n e a t o c o m e l ' o p e r a z i o n e a b b i a l o s c o p o d i c o n t r a s t a r e l e i n f r a s t r u t t u r e t e r r o r i s t i c h e , e l i m i n a r e i l p o s s e s s o i l l e g a l e d i a r m i e r a f f o r z a r e l a s i c u r e z z a n e l l ' a r e a . L ' o p e r a z i o n e p r o s e g u i r à p e r d i v e r s i g i o r n i - c o m u n i c a n o l e f o r z e a r m a t e e i s e r v i z i - d u r a n t e i q u a l i s i u d i r a n n o r u m o r i d i e s p l o s i o n i e s i a v v e r t i r à u n a u m e n t o d e i m o v i m e n t i d e l l e f o r z e d i d i f e s a i s r a e l i a n e n e l l ' a r e a .