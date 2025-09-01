S a n a ' a , 1 s e t . ( A d n k r o n o s ) - G l i H o u t h i d e l l o Y e m e n h a n n o d i c h i a r a t o d i a v e r a t t a c c a t o l a p e t r o l i e r a i s r a e l i a n a " S c a r l e t R a y " c o n u n m i s s i l e b a l i s t i c o n e l M a r R o s s o , a c i r c a 1 . 0 0 0 c h i l o m e t r i a n o r d d e l l o Y e m e n . L a n a v e a p p a r t i e n e a l l a c o m p a g n i a d i n a v i g a z i o n e R a y , d i p r o p r i e t à d e l l ' i m p r e n d i t o r e i s r a e l i a n o A b r a h a m U n g a r . S e c o n d o l ' U n i t e d K i n g d o m M a r i t i m e T r a d e O p e r a t i o n s , c h e r i f e r i s c e s u g l i i n c i d e n t i n e l M a r R o s s o , i l c a p i t a n o d e l l a n a v e h a a f f e r m a t o c h e , n o n o s t a n t e s i s i a n o v e r i f i c a t e e s p l o s i o n i e s c h e g g e , l a n a v e e l ' e q u i p a g g i o n o n h a n n o r i p o r t a t o d a n n i .