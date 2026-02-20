G a z a , 2 0 f e b . ( A d n k r o n o s / A f p ) - L e d i s c u s s i o n i s u l f u t u r o d i G a z a d e v o n o i n i z i a r e c o n l a c e s s a z i o n e t o t a l e d e l l ' " a g g r e s s i o n e " i s r a e l i a n a . L o h a a f f e r m a t o H a m a s d o p o l a p r i m a r i u n i o n e d e l B o a r d o f P e a c e d e l p r e s i d e n t e s t a t u n i t e n s e D o n a l d T r u m p . " Q u a l s i a s i p r o c e s s o p o l i t i c o o a c c o r d o i n d i s c u s s i o n e r i g u a r d a n t e l a S t r i s c i a d i G a z a e i l f u t u r o d e l n o s t r o p o p o l o p a l e s t i n e s e d e v e i n i z i a r e c o n l a c e s s a z i o n e t o t a l e d e l l ' a g g r e s s i o n e , l a r e v o c a d e l b l o c c o e l a g a r a n z i a d e i l e g i t t i m i d i r i t t i n a z i o n a l i d e l n o s t r o p o p o l o , i n p r i m o l u o g o i l d i r i t t o a l l a l i b e r t à e a l l ' a u t o d e t e r m i n a z i o n e " , h a a f f e r m a t o i l M o v i m e n t o i s l a m i c o d i r e s i s t e n z a .