L o n d r a , 1 3 s e t . ( A d n k r o n o s ) - U n n u m e r o c r e s c e n t e d i u n i v e r s i t à , i s t i t u z i o n i a c c a d e m i c h e e o r g a n i s m i s c i e n t i f i c i i n t u t t o i l m o n d o s t a t a g l i a n d o i p o n t i c o n i l m o n d o a c c a d e m i c o i s r a e l i a n o , p e r e v i t a r e a c c u s e d i c o m p l i c i t à c o n l e a z i o n i d e l g o v e r n o i s r a e l i a n o n e i c o n f r o n t i d e i p a l e s t i n e s i . L o s c r i v e i l G u a r d i a n , r i c o r d a n d o l e o l t r e 6 3 . 0 0 0 p e r s o n e u c c i s e n e l l a S t r i s c i a d i G a z a , s e c o n d o i n u m e r i d e l m i n i s t e r o d e l l a S a l u t e d e l l ' e n c l a v e e l a c a r e s t i a " p r o v o c a t a d a l l ' u o m o " p r e s e n t e n e l t e r r i t o r i o . I n r i s p o s t a , u n n u m e r o c r e s c e n t e d i e n t i a c c a d e m i c i s t a o r a p r e n d e n d o l e d i s t a n z e d a l l e i s t i t u z i o n i i s r a e l i a n e . L o s c o r s o a n n o l ' U n i v e r s i t à F e d e r a l e d e l C e a r á i n B r a s i l e h a a n n u l l a t o u n s u m m i t s u l l ' i n n o v a z i o n e c o n u n ' u n i v e r s i t à i s r a e l i a n a , m e n t r e n u m e r o s e u n i v e r s i t à i n N o r v e g i a , B e l g i o e S p a g n a h a n n o i n t e r r o t t o i r a p p o r t i c o n l e i s t i t u z i o n i i s r a e l i a n e . A l t r e , t r a c u i i l T r i n i t y C o l l e g e d i D u b l i n o , h a n n o s e g u i t o l ' e s e m p i o q u e s t ' e s t a t e . L ' U n i v e r s i t à d i A m s t e r d a m h a c o n c l u s o u n p r o g r a m m a d i s c a m b i o s t u d e n t e s c o c o n l ' U n i v e r s i t à E b r a i c a d i G e r u s a l e m m e , m e n t r e l ' A s s o c i a z i o n e e u r o p e a d e g l i a n t r o p o l o g i s o c i a l i h a d i c h i a r a t o c h e n o n c o l l a b o r e r à c o n l e i s t i t u z i o n i a c c a d e m i c h e i s r a e l i a n e e h a i n c o r a g g i a t o i s u o i m e m b r i a f a r e l o s t e s s o . S e b b e n e n o n t u t t i c o l o r o c h e p r e n d o n o i n i z i a t i v e s o s t e n g a n o u n b o i c o t t a g g i o a c c a d e m i c o g e n e r a l e , i l m o v i m e n t o - s o t t o l i n e a i l g i o r n a l e b r i t a n n i c o - r i f l e t t e l e p r e o c c u p a z i o n i s u i l e g a m i a l l ' i n t e r n o d i I s r a e l e t r a i l m o n d o a c c a d e m i c o , l ' e s e r c i t o e i l g o v e r n o . S t e p h a n i e A d a m d e l l a C a m p a g n a p a l e s t i n e s e p e r i l b o i c o t t a g g i o a c c a d e m i c o e c u l t u r a l e d i I s r a e l e h a a f f e r m a t o c h e l e i s t i t u z i o n i a c c a d e m i c h e i s r a e l i a n e s o n o c o m p l i c i d e l " r e g i m e d e c e n n a l e d i o c c u p a z i o n e m i l i t a r e , d e l l ' a p a r t h e i d c o l o n i a l e e o r a d e l g e n o c i d i o d i I s r a e l e " , a g g i u n g e n d o c h e e s i s t e " u n o b b l i g o m o r a l e e l e g a l e p e r l e u n i v e r s i t à d i p o r r e f i n e a i l e g a m i c o n l e u n i v e r s i t à i s r a e l i a n e c o m p l i c i " . T u t t a v i a , p o c h e i s t i t u z i o n i n e l R e g n o U n i t o , i n F r a n c i a e i n G e r m a n i a h a n n o a n n u n c i a t o c h e i n t e r r o m p e r a n n o i l e g a m i c o n i l m o n d o a c c a d e m i c o i s r a e l i a n o , m e n t r e U n i v e r s i t i e s U k h a d i c h i a r a t o d i n o n s o s t e n e r e i l b o i c o t t a g g i o a c c a d e m i c o . " I n q u a l i t à d i o r g a n i s m o r a p p r e s e n t a t i v o , U n i v e r s i t i e s U K ( U u k ) h a u n a p o s i z i o n e p u b b l i c a d i l u n g a d a t a v o l t a a p r o m u o v e r e i l l i b e r o s c a m b i o d i i d e e , i n d i p e n d e n t e m e n t e d a l l a n a z i o n a l i t à o d a l l a p o s i z i o n e g e o g r a f i c a . P e r t a n t o , n o n s o s t e n i a m o b o i c o t t a g g i a c c a d e m i c i g e n e r a l i z z a t i , p o i c h é c i ò r a p p r e s e n t e r e b b e u n a v i o l a z i o n e d e l l a l i b e r t à a c c a d e m i c a " , h a d i c h i a r a t o u n p o r t a v o c e d i U u k . A n a l o g a m e n t e , l a R o y a l S o c i e t y h a d i c h i a r a t o d i o p p o r s i a i b o i c o t t a g g i a c c a d e m i c i .