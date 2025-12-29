R o m a , 2 9 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " N o n h o m a i s o s t e n u t o H a n n o u n , n o n è a m i c o m i o . L ' h o i n c r o c i a t o u n a s o l a v o l t a , d i v e r s o t e m p o f a , a u n a c o n f e r e n z a s t a m p a i n c u i c ' e r a n o m o l t i s s i m e p e r s o n e " . L o d i c e N i c o l a F r a t o i a n n i , i n t e r v i s t a t o d a R e p u b b l i c a . E r a i l 2 0 2 2 , a l l a C a m e r a . L ' a v e v a o r g a n i z z a t a l e i ? " P u ò a n c h e e s s e r e , l a v e r i t à è c h e n o n m e n e r i c o r d o . I o p a r t e c i p o a c e n t i n a i a d i c o n f e r e n z e s t a m p a , i n c o n t r o m i g l i a i a d i p e r s o n e . Q u e l c h e è c e r t o è c h e n o n h o m a i a v u t o a l c u n r a p p o r t o c o n l u i " , s p i e g a i l l e a d e r d i A v s . " S u l l e i d e e d i q u e s t o s i g n o r e h o s e m p r e e s p r e s s o u n p u n t o d i v i s t a c h i a r o : c h i m o s t r a i n d u l g e n z a s u l 7 o t t o b r e è l o n t a n i s s i m o d a l l a m i a c u l t u r a p o l i t i c a . I o s o n o p a c i f i s t a , n o n v i o l e n t o e p r o v o o r r o r e p e r l ' a s s a s s i n i o d i c i v i l i i n e r m i . V a l e p e r g l i i s r a e l i a n i t r u c i d a t i d a H a m a s , c o m e p e r i p a l e s t i n e s i m a s s a c r a t i d a l g o v e r n o d i I s r a e l e . D a p a r t e m i a e d i A v s , l a c o n d a n n a è s e m p r e s t a t a d u r i s s i m a e n e t t a " . I v o s t r i r a p p o r t i c o n l a g a l a s s i a p r o - P a l s o n o p e r ò n o t i e a c c l a r a t i , n o n p r o v a n e s s u n i m b a r a z z o ? " N o . E p e n s o c h e q u e s t ' i n c h i e s t a s i a u n b e n e : u t i l i z z a r e , p e r a t t i v i t à t e r r o r i s t i c h e o m i l i t a r i , i s o l d i r a c c o l t i p e r i l p o p o l o d i G a z a è u n a c o s a i g n o b i l e p e r c h é t r a d i s c e s i a l e t a n t e p e r s o n e c h e h a n n o d o n a t o q u e l l e r i s o r s e , s i a i p a l e s t i n e s i i n a t t e s a d e g l i a i u t i , c h e s o n o l e p r i m e v i t t i m e d i c h i l i b o m b a r d a . T e m o p e r ò c h e n o n s i a c i ò c h e i n t e r e s s a a l l a d e s t r a . C o m e d i m o s t r a n o g l i a t t a c c h i s g u a i a t i d i q u e s t e o r e . U s a l ' i n d a g i n e p e r d e l e g i t t i m a r e m i l i o n i d i i t a l i a n i c h e h a n n o d o n a t o a i u t i , s o n o s c e s i i n p i a z z a c o n t r o i c r i m i n i d i I s r a e l e , h a n n o d a t o v i t a a u n g r a n d e m o v i m e n t o p e r c h i e d e r e l o s t o p a l g e n o c i d i o . U n a m o b i l i t a z i o n e s t r a o r d i n a r i a c h e è n e c e s s a r i o p r o s e g u i r e f i n c h é n o n s i a r r i v e r à a u n a v e r a p a c e " . A d e s t r a p r e t e n d o n o l e v o s t r e s c u s e . L e p r e s e n t e r à ? " N o n c i p e n s o n e m m e n o . C o n t r o l ' i n f e r n o i n t e r r a c o n t i n u e r ò a f a r e q u e l c h e h o s e m p r e f a t t o : b a t t e r m i p e r l a p a c e e l a c o n v i v e n z a d i t u t t i : p a l e s t i n e s i e i s r a e l i a n i " .