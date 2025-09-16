P a r i g i , 1 6 s e t . ( A d n k r o n o s / A f p ) - L a F r a n c i a h a c o n d a n n a t o l ' o f f e n s i v a t e r r e s t r e l a n c i a t a d a l l ' e s e r c i t o i s r a e l i a n o n e l l a c i t t à d i G a z a , i n v i t a n d o i l g o v e r n o - a t t r a v e r s o u n c o m u n i c a t o d e l m i n i s t e r o d e g l i A f f a r i e s t e r i - a p o r r e f i n e a q u e s t a c a m p a g n a d i s t r u t t i v a , c h e n o n h a p i ù a l c u n a l o g i c a m i l i t a r e " . S o t t o l i n e a n d o i l " c o n t e s t o u m a n i t a r i o e s a n i t a r i o d i e s t r e m a g r a v i t à c a r a t t e r i z z a t o d a l l a c a r e s t i a , d a l l ' a s s e n z a d i a c c e s s o a i b e n i d i p r i m a n e c e s s i t à e a l l e c u r e d i e m e r g e n z a " , P a r i g i h a n u o v a m e n t e i n v i t a t o I s r a e l e a " r e v o c a r e i m m e d i a t a m e n t e t u t t e l e r e s t r i z i o n i i m p o s t e a l l ' i n g r e s s o d e g l i a i u t i u m a n i t a r i a G a z a " e a " r i p r e n d e r e a l p i ù p r e s t o i n e g o z i a t i p e r u n c e s s a t e i l f u o c o e l a l i b e r a z i o n e d i t u t t i g l i o s t a g g i " .