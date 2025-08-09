R o m a , 9 a g o . ( A d n k r o n o s ) - " F i n d a l s u o p r i m o i n t e r v e n t o i n S e n a t o , q u a n d o v o l l e r i e v o c a r e l o s t e r m i n i o d e i R o m e S i n t i , L i l i a n a S e g r e s i è d e d i c a t a c o s t a n t e m e n t e i n i n n u m e r e v o l i d i s c o r s i e a r t i c o l i a l r i c o r d o d i t u t t i i g e n o c i d i : d a q u e l l o d e g l i A r m e n i a l l ’ H o l o d o m o r i n U c r a i n a , d a l l a C a m b o g i a a l m a s s a c r o d e i T u t s i i n R u a n d a , e c c e t e r a . T u t t i i n t e r v e n t i p u b b l i c i f a c i l m e n t e r e p e r i b i l i s i a i n r e t e , s i a i n v a r i v o l u m i a t t u a l m e n t e i n c o m m e r c i o " . L o s c r i v e L u c i a n o B e l l i P a c i , f i g l i o d i L i l i a n a S e g r e , i n u n a l e t t e r a a l d i r e t t o r e d e l ' D o m a n i ' , i n r e p l i c a a d a l c u n e c o n s i d e r a z i o n i l e g a t e a l l ' i n t e r v i s t a r i l a s c i a t a d a l l a s t e s s a S e g r e a ' L a R e p u b b l i c a ' i l 2 a g o s t o s c o r s o . " N o n s o l o . A s e g u i t o d e l l ’ i n t e r v i s t a d e l 2 a g o s t o , c o m e l e i c e r t a m e n t e s a , s i è s c a t e n a t o n e i c o n f r o n t i d i L i l i a n a S e g r e - p r o s e g u e B e l l i P a c i - l ’ e n n e s i m o l i n c i a g g i o c h e , a i z z a t o d a i s o l i t i p r o f e s s i o n i s t i d e l l ’ i s t i g a z i o n e a l l ’ o d i o , h a f i n i t o p e r c o i n v o l g e r e m i g l i a i a d i p e r s o n e l e q u a l i , s e n z a a v e r e l e t t o u n a r i g a d e l l ’ i n t e r v i s t a p i e t r a d e l l o s c a n d a l o e a t t r i b u e n d o a L i l i a n a S e g r e p o s i z i o n i t o t a l m e n t e f a l s e , l a r i c o p r o n o d i i m p r o p e r i , d i f f a m a z i o n i , d i l e g g i o e d i s p r e z z o . C o n o s c e n d o l ’ i m p e g n o e t i c o s u o e d e l s u o g i o r n a l e , c a r o d i r e t t o r e , s p e r a r e c h e ' D o m a n i ' s a p r à s c h i e r a r s i a d i f e s a d i L i l i a n a S e g r e e c o n t r o i l l i n c i a g g i o i n c o r s o " .