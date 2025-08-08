T e l A v i v , 8 a g o . ( A d n k r o n o s ) - I p a r e n t i d e g l i o s t a g g i e d e g l i e x p r i g i o n i e r i h a n n o p r o t e s t a t o o g g i d a v a n t i a l l ' a b i t a z i o n e d e l m i n i s t r o d e l l a D i f e s a i s r a e l i a n o I s r a e l K a t z a K f a r A c h i m , d o p o c h e i l g o v e r n o h a a p p r o v a t o l ' e s t e n s i o n e d e l l e o p e r a z i o n i a G a z a . L o r i p o r t a H a a r e t z , c h e c i t a , f r a g l i a l t r i , l ' e x p r i g i o n i e r o O h a d B e n A m i , c h e h a d i c h i a r a t o : " H a m a s c i h a d e t t o c h e i l g o v e r n o c i h a a b b a n d o n a t i . P u ò a n c h e e s s e r e v e r o , m a a b b i a m o v i s t o c o n i n o s t r i o c c h i c h e l a g e n t e n o n c i h a a b b a n d o n a t i , e d è q u e s t o c h e c i h a s p i n t o a d a n d a r e a v a n t i . I n v i t o t u t t i a d a d o t t a r e u n o s t a g g i o e a d i r e c o s a f a r a n n o p e r r i p o r t a r l o i n d i e t r o " .