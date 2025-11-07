T e l A v i v , 7 n o v . ( A d n k r o n o s ) - C i n q u e g i o r n i d o p o i l s u o a r r e s t o , u n g i u d i c e h a d i s p o s t o c h e l ' e x p r o c u r a t o r e g e n e r a l e m i l i t a r e Y i f a t T o m e r - Y e r u s h a l m i v e n g a r i l a s c i a t a e s o t t o p o s t a a g l i a r r e s t i d o m i c i l i a r i p e r u n p e r i o d o d i 1 0 g i o r n i . A T o m e r - Y e r u s h a l m i è v i e t a t o c o n t a t t a r e c h i u n q u e s i a c o i n v o l t o n e l c a s o p e r 5 5 g i o r n i . I n t a n t o , è s t a t o r i t r o v a t o i n m a r e v i c i n o a C l i f f B e a c h , a N e t a n y a , u n t e l e f o n o c e l l u l a r e , c h e l a p o l i z i a n o n e s c l u d e p o s s a a p p a r t e n e r e a l l ' e x a v v o c a t o . " N o n è i m p o s s i b i l e c h e s i a s u o " , h a n n o d i c h i a r a t o g l i a g e n t i , m e n t r e s i a p p r e s t a n o a d a c c e r t a r e s e i l d i s p o s i t i v o m o b i l e a p p a r t e n g a e f f e t t i v a m e n t e a l l a d o n n a . T o m e r - Y e r u s h a l m i è s o s p e t t a t a d i f r o d e , a b u s o d ' u f f i c i o , o s t r u z i o n e d e l l a g i u s t i z i a e d i v u l g a z i o n e i l l e g a l e d i m a t e r i a l e i n m e r i t o a l s u o r u o l o n e l l a f u g a d i n o t i z i e a i m e d i a d i u n v i d e o c h e m o s t r a v a s o l d a t i d e l l ' I d f m e n t r e t o r t u r a v a n o u n d e t e n u t o d i G a z a p r e s s o i l c e n t r o d i d e t e n z i o n e d i S d e T e i m a n l ' a n n o s c o r s o .