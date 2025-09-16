I l C a i r o , 1 6 s e t . ( A d n k r o n o s ) - I l m i n i s t e r o d e g l i E s t e r i e g i z i a n o h a c o n d a n n a t o l ' a t t a c c o d i t e r r a d e l l ' I d f a G a z a C i t y , a f f e r m a n d o c h e r i f l e t t e l e p o l i t i c h e " s c o n s i d e r a t e " d i I s r a e l e . " M e t t i a m o i n g u a r d i a d a i r i s c h i c a t a s t r o f i c i d e l l e o p e r a z i o n i i s r a e l i a n e n e l l a r e g i o n e , c h e è s u l l ' o r l o d i u n a n u o v a f a s e d i c a o s t o t a l e a c a u s a d e l l ' i n c o s c i e n z a d i I s r a e l e " , h a a f f e r m a t o i l m i n i s t e r o , a g g i u n g e n d o c h e t u t t e l e p a r t i i n M e d i o O r i e n t e e n e l m o n d o , s e n z a e c c e z i o n i , s a r a n n o d a n n e g g i a t e d a l c o m p o r t a m e n t o d i I s r a e l e .